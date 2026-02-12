Ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM: Chờ đón dòng vốn quốc tế hàng tỷ USD

4 trụ cột chiến lược

Ngày 11/2, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM chính thức ra mắt tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Trung tâm được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình “một trung tâm - hai điểm đến”, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Ngày 18/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Không gian phát triển được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính - dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm trung tâm tài chính hàng không, trung tâm tài chính hàng hải, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Các trụ cột khác gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi, hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có 7 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Sơn Kim Capital, VinaCapital, Nasdaq. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có các thành viên chiến lược là: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Liên minh kinh tế On-chain Economy, Gemadept, TikTok. Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Điểm đặc biệt của mô hình thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM là các thành viên sáng lập và chiến lược không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình, bao gồm mạng lưới khách hàng toàn cầu, hệ thống đối tác tài chính - công nghệ, kinh nghiệm vận hành tại các trung tâm tài chính lớn, năng lực tài chính và quản trị rủi ro. Chính các hệ sinh thái này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp trung tâm nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực.

Thực tế cho thấy, dù mới đi vào hoạt động hơn 1 tháng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đã hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết, phát triển Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ thương mại và logistics, huy động 2 tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh, lập quỹ 1 tỷ USD cho kinh tế on-chain (blockchain, token hóa tài sản, tài chính số)…

Hệ sinh thái mở

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của TPHCM, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TPHCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. TPHCM xác định rõ rằng để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

“Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TPHCM và cả nước. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM trở thành trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực, kỳ vọng là điểm trung chuyển dòng vốn, dịch vụ tài chính trong khu vực thông qua hình thành các thị trường, sản phẩm dịch vụ chuyên sâu, hướng đến là cực tăng trưởng kiểu mới tại khu vực, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung”, ông Được khẳng định.

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô vốn mà còn là niềm tin. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại, đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế. Bà Thảo cam kết sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM. “Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam”, bà Thảo nói.