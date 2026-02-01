Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TPHCM ra thông báo mới trước thềm Tết Nguyên đán, hàng trăm nghìn hộ kinh doanh lưu ý!

12-02-2026 - 02:04 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến người nộp thuế một số nội dung cần chú ý trong tháng 2/2026.

Trong tháng 2/2026, người nộp thuế (bao gồm tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh thuộc diện kê khai) cần thực hiện rà soát và lập hồ sơ cho các loại thuế sau:

- Thuế giá trị gia tăng.

- Thuế thu nhập cá nhân.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thuế bảo vệ môi trường.

- Thuế tài nguyên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

Trường hợp người nộp thuế kê khai theo tháng thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn một thập kỷ trước, quy mô GDP của Việt Nam từng đi sau Thái Lan 7 năm, Singapore 4 năm, khoảng cách này đã thay đổi ra sao ở hiện tại?

Hơn một thập kỷ trước, quy mô GDP của Việt Nam từng đi sau Thái Lan 7 năm, Singapore 4 năm, khoảng cách này đã thay đổi ra sao ở hiện tại? Nổi bật

Quy định liên quan hàng triệu ô tô: Dấu mốc đặc biệt ngay từ 1/3/2026, các tài xế chú ý

Quy định liên quan hàng triệu ô tô: Dấu mốc đặc biệt ngay từ 1/3/2026, các tài xế chú ý Nổi bật

Hãng hàng không ý kiến gì về đề xuất chuyến bay "delay" 3 giờ phải hoàn vé?

Hãng hàng không ý kiến gì về đề xuất chuyến bay "delay" 3 giờ phải hoàn vé?

21:12 , 11/02/2026
Chỉ 1 tháng, một mô hình của VN thu hút hơn 9 tỷ USD, được coi là "bệ phóng" vươn tầm khu vực và thế giới

Chỉ 1 tháng, một mô hình của VN thu hút hơn 9 tỷ USD, được coi là "bệ phóng" vươn tầm khu vực và thế giới

19:16 , 11/02/2026
Giấy tờ cần có khi lập hồ sơ người phụ thuộc

Giấy tờ cần có khi lập hồ sơ người phụ thuộc

17:00 , 11/02/2026
Mất hóa đơn mua vàng có bán lại được không?

Mất hóa đơn mua vàng có bán lại được không?

16:34 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên