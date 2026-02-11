Chỉ 1 tháng, một mô hình của VN thu hút hơn 9 tỷ USD, được coi là "bệ phóng" vươn tầm khu vực và thế giới

Đó là mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Sáng nay (11/2), tại TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC). Lễ ra mắt diễn ra tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Thủ tướng nhận định xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, đồng thời bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời góp phần nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng "kiến tạo" thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: VGP

Để phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cầu thị, chân thành trong việc tham khảo, học tập các bài học, kinh nghiệm quốc tế và chấp nhận "học phí". Thủ tướng cho rằng muốn làm được cần phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế vượt trội so với các trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình độc đáo và điều hành linh hoạt, hiệu quả; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, Thủ tướng cho biết, thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng Điều hành bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc tích cực, coi đây là cơ hội phát triển của mình. Cùng với đó, các nhà đầu tư quốc tế thực hiện ngay cam kết, mở rộng sự hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị tài chính, tham gia sâu vào các trụ cột như hàng không, hàng hải, fintech…

Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.

Thủ tướng tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo Thủ tướng, đây là lúc doanh nghiệp trong nước thực hiện sứ mệnh của mình, chứng minh sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa Việt Nam; biến Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng thành một động lực, điểm tựa để phát triển.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố cam kết mọi nhà đầu tư tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế đều được đối xử công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền TP sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Trung tâm Tài chính Quốc tế thu hút hơn 9 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm. Ảnh: VGP

Trên thực tế, trước khi vận hành chính thức, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM đã hoạt động khoảng 1 tháng, với một số kết quả ban đầu như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ thương mại và logistics; huy động 2 tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh; đồng thời lập quỹ 1 tỷ USD cho kinh tế on-chain (blockchain, token hóa tài sản, tài chính số).

Như vậy, chỉ trong 1 tháng, trung tâm này đã thu hút được hơn 9 tỷ USD.

Trên thực tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Vào ngày 18/12, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, bao gồm: Trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Các trụ cột khác bao gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

Đáng chú ý, tại lễ ra mắt, VIFC-HCMC công bố có 7 thành viên sáng lập: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Sơn Kim Capital; VinaCapital và Nasdaq.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM cũng có các thành viên chiến lược, bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM, Liên minh kinh tế On-chain Economy, Gemadept và TikTok.