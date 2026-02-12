Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thuế tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 533/GLA-NVDTPC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm 2026.

Theo cơ quan thuế, việc triển khai nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch giữa các mô hình kinh doanh và giảm gánh nặng tuân thủ cho hộ kinh doanh nhỏ. Từ ngày 1/1/2026, áp dụng thống nhất phương pháp kê khai đối với toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; việc quản lý thuế thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và lấy hỗ trợ người nộp thuế làm trọng tâm.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh. Cơ quan thuế chủ động rà soát dữ liệu và hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp. Hộ kinh doanh có trách nhiệm tự kê khai, tự tính thuế và tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng thực tế phát sinh và thời hạn quy định, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn, giải đáp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đề nghị hộ kinh doanh chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở và các địa điểm kinh doanh thực tế; đăng ký tài khoản thuế điện tử (eTaxMobile) để thực hiện khai, nộp thuế trực tuyến. Hộ kinh doanh cũng cần thông báo bằng phương thức điện tử toàn bộ các tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh, lưu ý tên tài khoản phải thống nhất với tên hộ kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc tên cá nhân kinh doanh trên giấy tờ tùy thân. Đồng thời, hộ kinh doanh nghiên cứu và áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 152/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính.

Nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh được xác định dựa trên doanh thu thực tế phát sinh trong năm dương lịch. Trường hợp doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không chịu thuế GTGT và thuế TNCN nhưng vẫn phải kê khai và thực hiện ghi sổ kế toán theo quy định. Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN; sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định và ghi sổ kế toán.

Phương pháp tính thuế được áp dụng theo từng ngưỡng doanh thu. Từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh thực hiện tính thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và lựa chọn một trong hai phương thức tính thuế TNCN theo quy định. Từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm áp dụng tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với thuế GTGT và tính thuế TNCN trên thu nhập tính thuế. Trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm áp dụng phương pháp tương tự, với mức thuế TNCN theo thu nhập tính thuế tương ứng.

Doanh thu được xác định là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh mà hộ kinh doanh được nhận, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Chi phí là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Mức thuế suất GTGT và TNCN được áp dụng theo từng nhóm ngành nghề kinh doanh. Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng tỷ lệ GTGT 1% và TNCN 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng 5% và 2%; sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng 3% và 1,5%; hoạt động kinh doanh khác áp dụng 2% và 1%. Đối với hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, quảng cáo số và một số lĩnh vực đặc thù, áp dụng mức thuế theo hướng dẫn tại văn bản.

Đối với hộ kinh doanh đa ngành, nhiều địa điểm, được lựa chọn một ngành nghề hoặc một địa điểm để áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế TNCN theo phương án có lợi nhất; nếu chưa trừ đủ mức này có thể tiếp tục lựa chọn thêm ngành nghề, địa điểm kinh doanh khác cho đến khi đủ.

Về hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm không bắt buộc nhưng có thể đăng ký sử dụng khi có nhu cầu; doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không bắt buộc sử dụng. Về sổ sách kế toán, hộ kinh doanh áp dụng các mẫu theo Thông tư 152/2025/TT-BTC tương ứng với phương pháp tính thuế và mức doanh thu.

Thời hạn kê khai thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thực hiện 1 lần/năm vào ngày 31/1 năm dương lịch tiếp theo; riêng năm 2026 thực hiện 2 lần vào ngày 31/7/2026 và 31/1/2027. Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng thì thực hiện kê khai, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm thực hiện kê khai theo quý; từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm khai, nộp thuế GTGT theo quý và tạm nộp thuế TNCN theo quý; trên 50 tỷ đồng/năm khai, nộp thuế GTGT theo tháng và tạm nộp thuế TNCN theo tháng, đồng thời quyết toán thuế TNCN theo năm. Thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn kê khai.

Đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nếu sàn có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, chủ sàn thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ; hộ kinh doanh được bù trừ khi xác định nghĩa vụ thuế cả năm.

Cơ quan thuế cho biết sẽ tạo điều kiện để hộ kinh doanh thích nghi trong giai đoạn chuyển tiếp, khuyến khích chủ động rà soát dữ liệu doanh thu ngay từ đầu năm 2026 để bảo đảm quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Doanh thu khai thuế năm 2026 không được sử dụng để xử lý hồi tố nghĩa vụ thuế của các năm trước đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, trừ trường hợp có hành vi gian lận, trốn thuế.

Thuế tỉnh Gia Lai thông tin đến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nắm bắt và thực hiện đúng theo quy định.