Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà động viên, chúc Tết người lao động trên công trường sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động trên công trường xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - Ảnh: VGP/Lê Anh

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên thân thiết tới cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường sân bay Long Thành trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn giám sát trong suốt quá trình thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành, Phó Thủ tướng mong muốn các tập thể, đơn vị, nhất là người đứng đầu tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, lan tỏa tinh thần lao động hăng say, trách nhiệm tới toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động để hoàn thành dự án đúng thời hạn đã cam kết.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, tỉnh Đồng Nai và một số bộ, ngành về tình hình thực hiện các gói thầu, dự án thành phần của Cảng HKQT Long Thành.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, dự án thành phần 1 "Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước" đã hoàn thành trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an địa phương; 2 công trình còn lại là cơ quan Hải quan và Trạm kiểm dịch động vật, thực vật đã hoàn thành xây dựng, đầy đủ thủ tục pháp lý và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" đã cơ bản hoàn thành xây dựng vào ngày 19/12/2025. Chủ đầu tư đang hoàn thiện, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cáp trong tuy-nen kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2026.

Dự án thành phần 4 "Các công trình dịch vụ hàng không" dự kiến hoàn thành một số hạng mục chủ yếu trong tháng 4-6/2026.

Hệ thống dẫn nhiên liệu tàu bay do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ thiết kế đang được thẩm định.

Các công trình còn lại (tòa nhà điều hành cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không, trung tâm điều hành hãng…) do UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe các đơn vị báo cáo - Ảnh: VGP/Lê Anh

Đối với Dự án thành phần 3 "Các công trình thiết yếu", do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu đang triển khai thi công.

Trong đó, một số gói thầu quan trọng như: Đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống xử lý nước thải, nhà để xe, giao thông… dự kiến sẽ hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết là tháng 6/2026.

Riêng gói thầu 5.10 "Nhà ga hành khách" đã đạt khoảng 80,5%, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, công trình có khối lượng công việc hoàn thiện rất lớn, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên ACV cần yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị, máy móc thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ, vận hành thử nghiệm.

Phó Thủ tướng động viên, tặng quà cán bộ, người lao động trên công trường xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - Ảnh: VGP/Lê Anh

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, đại diện các nhà thầu, lãnh đạo ACV báo cáo, kiến nghị giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc mới phát sinh có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo đúng cam kết của một số gói thầu còn có khối lượng thi công lớn như: Hạng mục cầu cạn, tuyến tuy-nen kỹ thuật (gói thầu 4.8 "Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật"), thiết bị hệ thống quản lý sân bay…

Biểu dương một số đơn vị thi công đã thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu cần tiếp tục rà soát lại những cam kết tiến độ, nếu có nguy cơ chậm phải báo cáo trung thực, có giải pháp khắc phục cụ thể.

Phó Thủ tướng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, tỉnh Đồng Nai và một số bộ, ngành về tình hình thực hiện các gói thầu, dự án thành phần của Cảng HKQT Long Thành - Ảnh: VGP/Lê Anh

Bên cạnh đó, ACV cần đánh giá lại toàn bộ đường găng tiến độ tổng thể của dự án, bảo đảm đồng bộ giữa các hạng mục có tính kết nối hữu cơ. Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ không có lý do xác đáng, phải áp dụng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, kể cả bồi thường thiệt hại hoặc thay thế nhà thầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV làm việc chặt chẽ với các nhà thầu để bảo đảm đầy đủ nhân lực (cán bộ quản lý, kỹ thuật, lao động trực tiếp), thiết bị máy móc thi công, nhất là những hạng mục quan trọng trên đường găng tiến độ như: Cầu cạn, hệ thống tuy-nen kỹ thuật, nhà ga hàng hóa, thiết bị hệ thống quản lý sân bay… và có giải pháp bổ sung nếu thiếu. Phó Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng hạn tiền lương, tiền công, chế độ cho người lao động.