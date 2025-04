Quảng Nam đề xuất lại tên đơn vị hành chính sau góp ý của cử tri

Ngày 20/4, UBND tỉnh Quảng có công văn gửi Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp.

Theo nội dung công văn, ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 45 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh. Cụ thể, dự kiến sẽ sắp xếp 233 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam thành 88 đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình lấy ý kiến cử tri tại một số địa phương, cử tri có kiến nghị đặt tên theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.

Quảng Nam đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu tại Điều 7, Nghị quyết 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 nêu trên. Trong trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo về UBND tỉnh trước 8h ngày 21/4 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chiều 18/4, Tỉnh ủy Quảng Nam thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, trong tổng số 233 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ sắp xếp lại còn 88 đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các dự thảo: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam; Đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ huyện, thị xã, thành phố sau khi không tổ chức cấp huyện; Đề án thành lập tổ chức đảng theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đề án được thông qua, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam sau sắp xếp giảm từ 233 đơn vị (190 xã, 14 thị trấn, 29 phường) còn 88 đơn vị (12 phường, 76 xã); tỷ lệ giảm 62,23% số xã, phường.

Đáng chú ý, có 3 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; xã Tam Hải, huyện Núi Thành; xã Tân Hiệp, TP Hội An.

Về tên gọi đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thành lập mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tên gọi theo nguyên tắc: Tên huyện, thị xã + số thứ tự.

Trong đó, TP Hội An có 13 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 4 đơn vị, gồm: Phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây và xã Tam Hiệp. TP Tam Kỳ có 12 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 4 đơn vị, đặt tên gồm: Phường Tam Kỳ, phường Tam Kỳ Bắc, phường Tam Kỳ Đông, phường Tam Kỳ Nam.

Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 7 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 7. Huyện Núi Thành có 17 đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp còn 7 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 7.