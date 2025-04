Quảng Nam thông qua nội dung cơ bản đề án hợp nhất với Đà Nẵng

Tỉnh ủy Quảng Nam thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sắp xếp 233 xã, phường, thị trấn hiện tại thành 88 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

Sắp xếp 13 xã, phường của thành phố Hội An hiện tại thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Sắp xếp lại 12 xã, phường của thành phố Tam Kỳ thành 4 phường gồm các phường: Tam Kỳ, Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Nam.

Sau sắp xếp thị xã Điện Bàn có 5 phường và 2 xã; huyện Núi Thành có 7 xã; Huyện Phú Ninh có 3 xã; Huyện Tiên Phước có 5 xã; Huyện Bắc Trà My có 5 xã; Huyện Nam Trà My có 5 xã; Huyện Nam Giang có 6 xã; huyện Đông Giang có 4 xã; Huyện Phước Sơn có 5 xã; Huyện Tây Giang có 6 xã; Huyện Hiệp Đức có 3 xã.

Huyện Thăng Bình sau sắp xếp có 7 xã; Huyện Quế Sơn có 6 xã; Huyện Duy Xuyên có 5 xã; Huyện Đại Lộc có 6 xã.