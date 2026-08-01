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Quảng Ninh: Đón trên 15,1 triệu lượt du khách trong 7 tháng đầu năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 1/8, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón trên 15,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 44.310 tỷ đồng.

Trong đó, khách nội địa đạt gần 12 triệu lượt; khách quốc tế đạt hơn 3,1 triệu lượt và khách lưu trú đạt trên 5,6 triệu lượt.

Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, Quảng Ninh đã đón 2,68 triệu lượt khách và tổng thu du lịch tháng 7 ước đạt 9.112 tỷ đồng.

Vào mùa cao điểm du lịch hè, tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào mỗi tối thu hút khách du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong tháng 8, ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng điểm đến. Trọng tâm là đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trên các thị trường trọng điểm, triển khai các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027; tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế và chuyến tàu biển Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh, qua đó tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế.

Song song với đó, ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ đẩy nhanh phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô và Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm, công nghiệp văn hóa.

Cùng với công tác xúc tiến, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nổi bật là như khai mạc Cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) lần thứ 73 - năm 2026.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World lần thứ 73 - năm 2026 từ ngày 8-12/8, với sự tham gia của khoảng 130 thí sinh đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 11/8 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) dự kiến có 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự.

Miss World lần thứ 73 là sự kiện văn hóa, đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội để quảng bá hình ảnh, giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, di sản, con người, tiềm năng phát triển của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần nâng tầm vị thế, thương hiệu điểm đến Quảng Ninh trên trường quốc tế.

Theo Ngọc Anh

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
Quảng Ninh

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