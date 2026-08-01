Hà Nội khai thác dư địa, quyết tâm tăng trưởng trên 11%

Dư địa tăng trưởng từ các động lực truyền thống

Một trong những trụ cột quan trọng là công nghiệp và xây dựng. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng điểm gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ điện tử, bán dẫn; công nghiệp số; đồng thời đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Ở khu vực thương mại, du lịch và dịch vụ, Hà Nội sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp chủ lực. Định hướng này cho thấy thành phố đặt mục tiêu khai thác đồng thời sức mua của thị trường hơn 8 triệu dân, nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và dòng khách trong nước, quốc tế.

Hà Nội bổ sung thêm 15.000 tỷ đồng vào Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ảnh minh hoạ: PV

Cùng với việc thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực trực tiếp đối với tăng trưởng. Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, đến hết năm 2026, Hà Nội phải giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao, phần vốn 5% còn lại được thực hiện trong tháng 1-2027.

Hà Nội vẫn đang quyết liệt tìm kiếm những động lực mới và tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Điểm đáng chú ý là thành phố không chỉ giao nhiệm vụ chung mà xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Việc tổ chức thực hiện được đặt theo nguyên tắc “một việc – một đầu mối – một người chịu trách nhiệm – một thời hạn hoàn thành – một kết quả cụ thể”.

Theo kịch bản, khu vực dịch vụ phải đóng góp 7,69% vào mức tăng GRDP chung; công nghiệp – xây dựng đóng góp 2,37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,86 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, khu vực dịch vụ được đặt mục tiêu tăng 14,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,44%, riêng xây dựng tăng 18,71%. Một số ngành dịch vụ phải đạt tốc độ cao như hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 19,15%; lưu trú và ăn uống tăng 17,48%; bán buôn, bán lẻ tăng 16,95%; vận tải, kho bãi tăng 15,42%; kinh doanh bất động sản tăng 14,82%.

Những chỉ tiêu này cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số là tiếp tục khai thác các động lực truyền thống, Hà Nội cần đồng thời tạo chuyển biến trong đầu tư công, xây dựng, công nghiệp, thương mại, du lịch, bất động sản và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách.

Số liệu mới nhất, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng 7-2026 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều điểm sáng như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 94,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,6%; doanh thu vận tải và các hoạt động hỗ trợ tăng 24,7%; khách du lịch đến Hà Nội do cơ sở lưu trú phục vụ tăng 25,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8%. Hoạt động du lịch Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Ngay đầu tháng 7, Hà Nội đã đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026, cột mốc được ghi nhận sớm hơn so với kế hoạch, phản ánh sức hút ngày càng lớn của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng 7-2026 tiếp tục xu hướng tích cực. Ảnh minh hoạ: PV

Theo cơ quan Thống kê thành phố Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành kịch bản tăng trưởng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP tăng trưởng “2 con số” trong 6 tháng cuối năm 2026. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng 7-2026 tiếp tục xu hướng tích cực.

Công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến tiến độ hấp thụ vốn ngân sách. Nhiều điểm nghẽn kéo dài tại các dự án hạ tầng chiến lược đã được xử lý dứt điểm như: Dự án cầu Trần Hưng Đạo tiếp nhận đạt 77,5% mặt bằng, các hạng mục cọc khoan nhồi cầu chính và cầu dẫn đang được thi công đồng loạt; dự án Vành đai 2,5 hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đạt 100%; dự án Vành đai 3,5 tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và đất ở trước ngày 30-7-2026.

Song song với việc tháo gỡ các dự án đang triển khai, thành phố cũng khởi công một số dự án quy mô lớn, trong đó có dự án Trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức PPP - hợp đồng BT và các hồ điều hòa trọng điểm phục vụ chống ngập úng khu vực phía Tây như hồ Phú Đô, hồ Mễ Trì, cụm hồ Yên Nghĩa. Đây là những công trình vừa có tác động trực tiếp đến năng lực hạ tầng đô thị, vừa tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư tư nhân theo các trục phát triển mới.

Đặc biệt vào ngày 15-7-2026, tại Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung 15.000 tỷ đồng vào Kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025, ưu tiên bố trí cho các dự án lớn, trọng điểm, khẩn cấp và các nhiệm vụ giải quyết 5 điểm nghẽn do UBND thành phố xác định. Đồng thời, Nghị quyết cho phép điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các hạng mục, từ thiết kế, bồi thường sang xây lắp, nhằm rút ngắn độ trễ giữa phân bổ và hấp thụ vốn thực tế.

Trong 6 tháng cuối năm, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đường kết nối, hạ tầng đô thị cùng nhiều dự án đầu tư lớn sẽ được triển khai, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Theo tính toán của ngành xây dựng, khối lượng thi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong 6 tháng cuối năm của thành phố sẽ tăng khoảng 75% so với nửa đầu năm, qua đó tạo thêm việc làm cho ngành xây dựng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư lớn cũng sẽ bước vào giai đoạn triển khai mạnh.

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân đánh giá, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước và nhỉnh hơn mức tăng chung của cả nước, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Đây vừa là áp lực, vừa cho thấy nền kinh tế vẫn còn dư địa đáng kể để bứt phá.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, TS Nguyễn Hữu Huân đánh giá cao Hà Nội đã tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp và khu công nghệ cao…

Theo TS Nguyễn Hữu Huân, dư địa tăng trưởng vẫn rất lớn nếu những nguồn lực đang bị "giam giữ" được giải phóng. Khi các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án đầu tư công, bất động sản và sản xuất được tháo gỡ nhanh về pháp lý; khi dòng vốn được phân bổ đúng vào những khu vực có khả năng hấp thụ tốt, tốc độ tăng trưởng hoàn toàn có thể cải thiện rõ rệt trong nửa cuối năm. Điều quan trọng là biến "dư địa" thành kết quả thực tế thông qua những quyết sách quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và có khả năng đo lường.

“Việc thành phố giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, yêu cầu phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, dự án, giao trách nhiệm cụ thể để có thể kiểm đếm, đánh giá và cá thể hóa trách nhiệm là cơ hội để các địa phương khẳng định năng lực phát triển”, TS Nguyễn Hữu Huân nhận xét.

Biến thể chế, khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng mới

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương, nhất là những đầu tàu kinh tế, cần nhìn nhận đầy đủ hơn tiềm năng và dư địa phát triển. Dưới góc nhìn của PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, bên cạnh các động lực truyền thống, chuyên gia đánh giá cao khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục là một cấu phần quan trọng trong kịch bản tăng trưởng của Hà Nội. Theo chuyên gia, các động lực kinh tế mới của Hà Nội ngày càng rõ nét, bao gồm kinh tế số, tài chính số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics thông minh, tài chính xanh, năng lượng tái tạo và các mô hình kinh doanh dựa trên đổi mới sáng tạo.

Khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục là một cấu phần quan trọng trong kịch bản tăng trưởng của Hà Nội. Ảnh minh hoạ: PV

Hà Nội có nền tảng thuận lợi để thúc đẩy chuyển đổi số với 221 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số. Chỉ số thương mại điện tử năm 2025 của thành phố đạt 74,7 điểm, tiếp tục đứng đầu cả nước. Kinh tế số tạo sức bật mới cho Hà Nội.

Trong 10 nhóm giải pháp, thành phố cũng thúc đẩy đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; triển khai thực chất các cam kết đầu tư; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tuyệt đối không để tình trạng nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Thành phố thúc đẩy kinh tế tư nhân; phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Trong các phiên đối thoại được tổ chức gần đây, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã chỉ ra nhiều rào cản đang trực tiếp làm chậm nhịp độ phát triển. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA), mong muốn thành phố sớm có nền tảng kết nối giữa các tập đoàn FDI với doanh nghiệp nội địa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tự động hóa. Có chính sách tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa sản xuất; đồng thời sớm ban hành Luật Công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nước.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, cho rằng, AI và thương mại điện tử đang trở thành hai công cụ tạo sức bật trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết bốn bài toán cốt lõi: Tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng đúng thị trường. Bên cạnh đó, đề xuất thành phố nên xây dựng các gói tín dụng dựa trên hợp đồng và dòng tiền thực tế thay vì chỉ phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để vượt qua các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Cải cách thủ tục hành chính đang được thành phố đặt ra theo hướng cụ thể, có thể đo lường, với mục tiêu giảm tối thiểu 5% thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ. Một số nội dung sẽ được xử lý theo cơ chế “làn xanh”, với thời hạn trong vòng 24 giờ. Thành phố đồng thời đặt yêu cầu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện theo hình thức trực tuyến. Những giải pháp này hướng tới giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đã thành lập mới 4 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp trong nửa đầu năm. Chủ tịch thành phố yêu cầu các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong vòng 6 tháng để sớm có quỹ đất sạch đón các nhà đầu tư công nghệ cao và công nghiệp số.

Thành phố xây dựng chương trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW với hơn 600 nhiệm vụ cho từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 22% GRDP trong năm 2026 và tăng lên 35% vào 2030. Trên cơ sở Luật Thủ đô và Nghị quyết 57, thành phố ban hành 8 nghị quyết chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng các chính sách về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm, thu hút nhân tài và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ…

Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 bằng hệ thống nghị quyết, quyết định để có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng thể chế và không gian phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành, đồng thời nhấn mạnh: khi Luật Thủ đô năm 2026 đã có hiệu lực thì vấn đề không còn nằm ở thiếu thể chế mà nằm ở khâu thực thi.

Sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cùng với 10 nhóm giải pháp được kích hoạt đồng thời, cộng hưởng các yếu tố từ thể chế mới, cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội đang tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%, tạo tiền đề vững chắc cho một mô hình phát triển sáng tạo và bền vững trong tương lai.