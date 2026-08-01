Triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông

Xe buýt lưu thông trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phạm Hùng.

Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị; phân công, cụ thể hóa trách nhiệm của từng sở, ngành thành phố, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành, cơ chế phối hợp và chế độ báo cáo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, bảo đảm việc thực hiện chính sách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện, không trùng lặp chính sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc sử dụng ngân sách, phòng ngừa thất thoát và trục lợi chính sách. Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, tăng cường sử dụng vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí, hỗ trợ lộ trình hình thành vùng phát thải thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đô thị.

Về nhiệm vụ, giải pháp, thành phố tập trung tổ chức phổ biến đầy đủ nội dung nghị quyết đến cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã, các doanh nghiệp vận tải, tổ chức tín dụng, đại lý phân phối phương tiện giao thông xanh và người dân; chú trọng nhóm đối tượng hộ nghèo, lái xe taxi, xe hợp đồng điện tử và người sử dụng giao thông công cộng; xây dựng bộ tài liệu truyền thông thống nhất: Hỏi - đáp chính sách, đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, mức hỗ trợ, quy trình nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, danh mục giấy tờ, thời hạn giải quyết, kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, hướng dẫn miễn tiền vé giao thông công cộng. Đồng thời, công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành thành phố, các xã, phường; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội chính thống, hệ thống thông tin cơ sở, tại điểm bán vé, bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, điểm trung chuyển, khu dân cư và trên phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Thành phố cũng ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, chi trả đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh; hướng dẫn về vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn đối với đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải thuộc đối tượng của Nghị quyết; quy định rõ thành phần hồ sơ, điều kiện dự án. Nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với xe điện trung chuyển hoặc kết hợp dịch vụ vận chuyển.