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Để kiếm 100.000 USD: Thu nhập bình quân người Philippines mất 21 năm, Thái Lan mất 13 năm, Việt Nam thì sao?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

100.000 USD tương đương với bao nhiêu năm thu nhập bình quân của nước trong khu vực Đông Nam Á?

Để kiếm 100.000 USD: Thu nhập bình quân người Philippines mất 21 năm, Thái Lan mất 13 năm, Việt Nam thì sao? - Ảnh 1.

Theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2025, Singapore là nước có thu nhập bình quân cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 81.760 USD. Brunei xếp thứ 2 với thu nhập bình quân đạt khoảng 34.790 USD.

Malaysia có thu nhập bình quân đạt khoảng 12.380 USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan xếp thứ 4 với thu nhập bình quân đạt khoảng 7.690 USD. Indonesia xếp thứ 5 với thu nhập bình quân đạt khoảng 5.129 USD.

Việt Nam có thu nhập bình quân đạt khoảng 4.970 USD, xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Philippines có thu nhập bình quân đạt khoảng 4.850 USD, xếp thứ 6 trong khu vực. Cùng với đó, Campuchia, Lào, Đông Timor và Myanmar có thu nhập bình quân lần lượt là 2.750 USD, 2.150 USD, 1.510 USD và 1.320 USD.

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Theo đó, 100.000 USD tương đương với 1,5 năm thu nhập bình quân của Singapore; 3 năm với mức thu nhập bình quân của Brunei; 8 năm với mức thu nhập bình quân của Malaysia. Như vậy, để kiếm được 100.000 USD, người Singapore, Brunei và Malaysia chỉ cần dưới dưới 10 năm với mức thu nhập bình quân của năm 2025.

Để kiếm 100.000 USD: Thu nhập bình quân người Philippines mất 21 năm, Thái Lan mất 13 năm, Việt Nam thì sao? - Ảnh 2.

Số năm mà thu nhập bình quân các nước trong khu vực Đông Nam Á tương đương 100.000 USD. Nguồn: WB.

Cùng với đó, để kiếm được 100.000 USD, người Thái Lan cần khoảng 13 năm, Indonesia cần khoảng 20 năm, Việt Nam cần khoảng 20 năm, Philippines cần khoảng 21 năm.

Còn với thu nhập bình quân hiện tại của Campuchia, Lào, Đông Timor và Myanmar cần khoảng 37 năm; 47 năm; 66 năm và 76 năm để kiếm được 100.000 USD.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào tháng 11/2025, Đảng ủy Chính phủ cho biết, năm 2025, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). Năm 2026, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 5.500 USD.

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Minh Tiến

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