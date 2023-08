Quảng Ninh: Khởi công Dự án cải tạo mở rộng, nâng công suất mỏ than Cao Sơn

Khai trường khu vực Khởi công Dự án mở rộng nâng công suất trên 65 triệu tấn than nguyên khai.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn TKV trong chiến lược phát triển bền vững, từng bước bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn, được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch ngành than theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, giai đoạn đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 có tổng mức đầu tư là 1.829 tỷ đồng, công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm, với trữ lượng than khai thác khoảng 65,7 triệu tấn than nguyên khai.

Dự án được thực hiện trong vòng 22 năm với quy hoạch sử dụng đất là 958,3 ha, bảo đảm việc làm và thu nhập cho khoảng 3.400 lao động.

Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV cho biết, Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn là dự án nối tiếp của dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn được triển khai từ năm 2008 và kết thúc ngày 31/12/2022. Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công ty sẽ nỗ lực triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động.

Đồng thời, cam kết thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan; thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nỗ lực hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường, tạo điều kiện việc làm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có những chính sách và giải pháp hợp lý, đóng góp vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội...

Để đạt được hiệu quả và đáp ứng mục tiêu đề ra của dự án, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Than Cao Sơn triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả dự án từng năm và bền vững.

Tiếp tục hoàn thiện và xử lý có hiệu quả các phát sinh trong quá trình khai thác dự án, đảm bảo an toàn, đời sống, thu nhập cho người lao động; đáp ứng đủ than cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, thực hiện tốt và nhất quán chủ trương phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi từ "Nâu sang Xanh" của tỉnh Quảng Ninh .