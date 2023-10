Quảng Ninh muốn Vingroup đưa dự án 10 tỷ USD vào hoạt động trong năm 2024

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 4/10, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc nghe báo cáo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án Hạ Long xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư với ý nghĩa tạo diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại, là sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sân golf Hạ Long Xanh sớm đưa dự án đi vào hoạt động trong năm 2024.

Bên cạnh đó, TP Hạ Long và Thị xã Quảng Yên khẩn trương lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Trước đó, vào tháng 4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long do liên danh Tập đoàn Vingroup - CTCP Vinhomes làm chủ đầu tư.

KĐT phức hợp Hạ Long Xanh (tỉnh Quảng Ninh) có tổng diện tích đất sử dụng dự kiến trên 4.109 ha. Trong đó, khoảng 3.186 ha thuộc các xã, phường Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa (thị xã Quảng Yên); trên 923 ha thuộc các phường Hà Khẩu, Đại Yên, TP Hạ Long, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 10 tỷ USD. Trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 34.855 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 197.514 tỷ đồng. Đây là KĐT được tỉnh Quảng Ninh xác định là động lực, trọng điểm, mở ra nhiều không gian phát triển mới cho TP Hạ Long và KKT ven biển Quảng Yên.