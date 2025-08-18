Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long

18-08-2025 - 16:53 PM | Xã hội

Từ 13 giờ ngày 18-8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu, cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa ngày 18-8, với cấp gió đạt cấp 6-8.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long- Ảnh 1.

Từ 13 giờ ngày 18-8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Tạm ngừng các hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 18-8. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 18-8 và kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Theo Tr,Đức

Người lao động

