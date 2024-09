Quảng Ninh thu gần 900 tỉ đồng từ du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 31-8 đến ngày 2-9), tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương toàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 384.000 lượt, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2023.

Bãi tắm ở khu du lịch Bãi Cháy ken kín du khách

Trong đó, tổng số khách lưu trú ước khoảng 149.000 lượt khách (đạt 113% so với cùng kỳ năm 2023). Khách quốc tế khoảng 22.000 lượt (đạt 116% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng thu du lịch ước đạt 870 tỉ đồng, bằng 130% so cùng kỳ 2023.

Riêng ngày 2-9, có khoảng 95.000 lượt khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, tổng số khách lưu trú ước đạt khoảng 39.000 lượt khách. Khách quốc tế đạt 6.858 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 219 tỉ đồng, bằng 121% so cùng kỳ 2023.

Sun World Hạ Long là một trong những điểm đến thu hút đông du khách

Khách du lịch đến TP Hạ Long 59.000 lượt khách; TP Móng Cái 18.000 lượt khách; TP Uông Bí 14.500 lượt khách; huyện Vân Đồn 21.000 lượt khách, Cô Tô 2.500 lượt khách…

Số lượt khách du lịch tại vịnh Hạ Long 15.687 lượt khách (khách quốc tế 3.907 lượt); Công viên Sun World khoảng 12.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh: 8.521 lượt khách, Khu di tích danh thắng Yên Tử 1.435 lượt khách. Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái 2.951 lượt…