Quảng Trị: Tăng trưởng kinh tế 7,48% sau hợp nhất

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của UBND tỉnh Quảng Trị mới, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị: Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện gần 27.220 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Trị mới có tốc độ phát triển kinh tế 7,48%.

Thu ngân sách ước thực hiện hơn 6.800 tỉ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 22.200 lao động. Tổng sản phẩm (theo giá so sánh) ước đạt khoảng 28.560 tỉ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu chung của năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu: Cần khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí sau sắp xếp, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy sở trường, năng lực.

Thực hiện tốt công tác tư tưởng , ổn định tâm lý trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sớm ổn định trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công, hệ thống thông tin, văn thư – lưu trữ và các điều kiện đảm bảo vận hành bộ máy hiệu quả.

Khẩn trương, gấp rút hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa các cơ sở sử dụng làm cơ sở lưu trú (nhà ở công vụ) cho cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Trị (cũ) ra làm việc tại Trung tâm hành chính mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cũng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng tốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong (giữa) cùng các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên sau hợp nhất.

Tuyệt đối không để việc sắp xếp bộ máy làm chậm trễ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, là việc thực hiện “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ.