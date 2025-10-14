Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao?

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT muộn so với thời điểm chữa bệnh.

Xuất trình thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh để được thanh toán ngay. Ảnh minh hoạ

Quên thẻ BHYT có được hoàn tiền?

Theo đó, người bệnh có thẻ BHYT nhưng xuất trình thông tin thẻ chậm vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi kể từ thời điểm xuất trình, trừ trường hợp cấp cứu.

Chi phí phát sinh trước khi xuất trình thẻ sẽ được thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định tại điều 57, Nghị định 188/2025 đó là khám ngoại trú tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, điều trị nội trú tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở.

Sau thời điểm người bệnh cung cấp thẻ, các chi phí còn lại tiếp tục được thanh toán bình thường trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Để được thanh toán phần chi phí trước thời điểm xuất trình thẻ, người bệnh hoặc người nhà cần điền văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp theo mẫu.

Có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng của BHXH. Người dân có thể chọn nhận tiền mặt tại bộ phận một cửa hoặc chuyển khoản về tài khoản cá nhân.

Trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH phải giám định và chi trả. Nếu hồ sơ cần bổ sung, cơ quan BHXH sẽ thông báo trong 5 ngày làm việc; người bệnh có 20 ngày để bổ sung, sau đó BHXH thanh toán trong 20 ngày tiếp theo. Người bệnh nên giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ làm căn cứ thanh toán.

Với quy định này, người dân sẽ không bị ảnh hưởng đến quyền lợi nếu xuất trình thẻ BHYT muộn. Tuy nhiên, Bộ Y tế lưu ý người dân xuất trình thẻ sớm vẫn là cách tốt nhất để được thanh toán ngay, tránh thủ tục phát sinh.

Mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn 6872/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Nghị định 188, trong đó có nội dung về mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT.

Theo quy định, mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh để xác định quyền được hưởng 100% chi phí BHYT là dưới 15% mức lương cơ sở.

Người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh được thanh toán theo tỉ lệ phần trăm của mức hưởng.

Cụ thể: 100% chi phí BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, nếu chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định.

Người chuyển tạm trú, lưu trú và khám tại cơ sở cấp cơ bản phù hợp nơi tạm trú được thanh toán theo quy định.

Người dân được chi trả 100% chi phí nếu một lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định

Người tự đi khám không đúng cơ sở đăng ký BHYT được hưởng 100% mức hưởng cho các trường hợp chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm, hiểm nghèo, phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao;

Quỹ BHYT chi trả 50–100% mức hưởng đối với khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản, theo lộ trình và tỉ lệ do Chính phủ quy định; 40% mức hưởng đối với khám nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu (trừ các trường hợp đặc biệt); 50% ngoại trú và 100% nội trú khi khám tại cơ sở cấp chuyên sâu được xác định là tuyến tỉnh trước ngày 1-1-2025.

Người bệnh được thanh toán 100% chi phí BHYT được áp dụng trong mọi trường hợp cấp cứu, tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào.