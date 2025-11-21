“Quẹt thẻ là có deal, mua sắm lại thêm chill”: Bí quyết tối ưu chi tiêu mùa cao điểm cùng thẻ tín dụng BVBank

Vì sao thẻ BVBank trở thành "trợ thủ tối ưu" của người tiêu dùng dịp cuối năm?

Cuối năm luôn là mùa cao điểm của chi tiêu, khi nhu cầu mua sắm của người Việt tăng vọt trên mọi mặt trận: từ siêu thị, thiết bị gia đình, thời trang, ăn uống đến du lịch và quà tặng Tết. Người ở quê thì tranh thủ sửa sang lại nhà cửa sau bão lũ, người thành phố bắt đầu chuẩn bị quà cáp cho dịp lễ, còn giới trẻ thì háo hức săn deal từ Black Friday, Noel đến các chuỗi sale cuối năm.

Trong bối cảnh chi tiêu tăng mạnh, điều người tiêu dùng tìm kiếm không chỉ là sự tiện lợi khi thanh toán mà là lợi ích thực tế: điểm thưởng cao, ưu đãi phong phú và khả năng "lời trên từng giao dịch". Đây chính là điểm giúp BVBank tạo ra khác biệt. Hệ sinh thái thẻ tín dụng của ngân hàng này được thiết kế theo từng phong cách sống, nghĩa là mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy một chiếc thẻ "hợp gu", phù hợp với thói quen tiêu dùng và giúp tối đa hóa giá trị từ khoản chi mỗi ngày.

Anh Hoàng Long (31 tuổi, TP.HCM), một nhân viên văn phòng thường xuyên mua sắm online, chia sẻ: "Hồi trước chỉ quẹt thẻ để tiện, nhưng gần đây mình bắt đầu để ý mức tích điểm và ưu đãi. Dùng thẻ nào mà cảm giác mỗi giao dịch đều có lợi thì tự nhiên thấy yên tâm hơn. Với thẻ BVBank, mình thấy rõ là tiêu đâu được ưu đãi đó, không bị lãng phí."

Với nhiều người dùng như anh Long, sự "hợp gu" này không chỉ nằm ở mức ưu đãi, mà còn ở cảm giác thẻ đáp ứng đúng cách họ chi tiêu mỗi ngày - điểm khiến hệ sinh thái thẻ BVBank trở nên khác biệt trong mùa mua sắm cuối năm.

Với nhóm khách hàng gia đình – nhóm thường xuyên chi tiêu tại siêu thị, mua bảo hiểm, trả học phí – thẻ BVBank Visa inStyle trở thành lựa chọn nổi bật khi tích điểm đến 20% cho chi tiêu tại siêu thị và bảo hiểm, với mức tối đa lên đến 18 triệu điểm mỗi năm. Bên cạnh đó, chủ thẻ mới được tặng 200.000 điểm khi chi tiêu tại Aeon Mall, một địa điểm đặc biệt quen thuộc với các bà mẹ nội trợ và các gia đình trẻ. Lợi thế khác biệt của dòng thẻ này là khả năng chuyển đổi trả góp 0% phí và lãi cho các giao dịch Giáo dục và Bảo hiểm ngay trên ứng dụng Digimi, giúp giảm áp lực khi phải trả những khoản chi định kỳ lớn trong năm.

Nhóm khách hàng trẻ năng động yêu thích thời trang – ẩm thực lại có xu hướng lựa chọn thẻ BVBank JCB Sense. Với khả năng tích điểm đến 20% cho ba nhóm chi tiêu: thời trang, mua sắm và ăn uống, thẻ này phù hợp với lối sống thành thị hiện đại vốn ưu tiên trải nghiệm. Khách hàng mở thẻ mới còn nhận 200.000 điểm khi mua sắm tại Uniqlo, và mỗi tháng được cộng thêm 50.000 điểm cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại thương hiệu này. Nhờ ưu đãi dễ dùng, JCB Sense trở thành lựa chọn quen thuộc của người trẻ đang dịch chuyển từ thói quen "mua theo cảm hứng" sang "mua có tối ưu".

Trong khi đó, thẻ BVBank Visa Lifestyle lại nhắm đến nhóm khách hàng thích sự tự do và linh hoạt, cho phép chủ thẻ chọn nhóm chi tiêu để tối ưu điểm thưởng theo từng thời điểm: giải trí 20%, du lịch 15%, hoặc thời trang – mua sắm và ăn uống 10%. Khi kết hợp với mức thưởng 200.000 điểm cho giao dịch ăn uống và ưu đãi tích điểm 50% cho Netflix, Vieon và ChatGPT, Visa Lifestyle nhận được sự quan tâm lớn của người trẻ theo đuổi phong cách sống số. Điểm đáng chú ý là trong mùa du lịch cuối năm, người dùng dòng thẻ này còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn khi đặt vé máy bay và dịch vụ trên Traveloka.

Nếu người dùng chủ yếu mua sắm trực tuyến, thẻ BVBank Visa Ms. là lựa chọn phù hợp nhờ ưu đãi dành riêng cho TMĐT: tích điểm 100% tại Metro TP.HCM và tích đến 10% khi chi tiêu trên Shopee, TiktokShop, Lazada hay các nền tảng online khác. Trong thời điểm các sàn thường xuyên tung khuyến mại, việc được cộng thêm điểm từ ngân hàng giúp khách hàng có "lợi nhuận kép" mỗi khi chốt đơn. Hạn mức tích điểm tối đa 7,2 triệu điểm mỗi năm đủ lớn để đáp ứng nhu cầu mua sắm thường xuyên, đặc biệt đối với nhóm khách hàng trẻ – vốn ngày càng dịch chuyển thói quen tiêu dùng từ cửa hàng truyền thống sang online.

"Chill" hơn mùa cuối năm cùng thẻ tín dụng BVBank

Dù hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau, các dòng thẻ BVBank đều chia sẻ một hệ thống ưu đãi chung giúp người dùng "giảm áp lực mùa cuối năm". Nổi bật nhất trong số đó là chương trình hoàn đến 500.000 đồng phí chuyển đổi trả góp khi chủ thẻ chuyển giao dịch sang hình thức trả góp theo kỳ hạn quy định. Đây là ưu đãi đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu mua sắm đồ điện tử, gia dụng, vé máy bay và các khoản chi lớn tăng mạnh dịp cuối năm, hỗ trợ khách hàng vừa quản lý dòng tiền chủ động hơn vừa tiết kiệm đáng kể chi phí. Ưu đãi này cũng bổ trợ cho các gói trả góp 0% của từng dòng thẻ, tạo nên một bộ công cụ tài chính trọn vẹn cho mùa cao điểm tiêu dùng.

Song song đó, hệ sinh thái thẻ BVBank tiếp tục duy trì các ưu đãi du lịch hấp dẫn như giảm đến 250.000 đồng trên Traveloka, cùng mức giảm 30% khi đặt phòng hoặc tour qua Agoda, Trip.com hay Klook. Sự kết hợp đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng tiết kiệm từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng cho mỗi chuyến đi, biến hành trình cuối năm trở nên "chill hơn" đúng tinh thần thông điệp trung tâm.

Quy trình mở thẻ hoàn toàn trực tuyến trên Digimi cũng là một điểm cộng đáng kể, giúp người dùng tiếp cận nhanh chóng mà không cần đến quầy giao dịch – phù hợp với xu hướng số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính. Đây là yếu tố khiến nhiều khách hàng trẻ ưu tiên lựa chọn thẻ BVBank, khi sự tiện lợi, minh bạch và tốc độ xử lý luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhìn tổng thể, sức hấp dẫn của hệ sinh thái thẻ BVBank đến từ cấu trúc ưu đãi đa tầng: ưu đãi theo nhu cầu – ưu đãi theo mùa – ưu đãi theo từng giao dịch. Từ siêu thị, thời trang, ăn uống, giải trí, mua sắm online cho đến đặt vé máy bay hay chuyển đổi trả góp, mỗi ưu đãi đều chạm vào nhu cầu thực tế của người dùng, mang lại cảm giác "mỗi lần quẹt là một lần nhận lại".

"Cứ mỗi lần quẹt thẻ BVBank là mình lại nhận được điểm hoặc ưu đãi. Có lần đặt vé máy bay được giảm 250.000 đồng, mua đồ siêu thị lại tích thêm điểm. Dùng lâu mình thấy càng quẹt càng lời, như kiểu cái thẻ hiểu đúng thói quen tiêu dùng của mình vậy." – chị Phương Thảo (29 tuổi, Hà Nội), một khách hàng thường xuyên chi tiêu từ siêu thị đến dịch vụ du lịch, chia sẻ.

Với danh mục ưu đãi đa lớp và khả năng tối ưu chi tiêu trên mọi kênh, thẻ tín dụng BVBank đang dần trở thành "đồng minh tài chính" của mùa mua sắm cuối năm – thời điểm người dùng kỳ vọng mỗi giao dịch đều mang lại thêm giá trị. Chỉ với vài thao tác mở thẻ trên Digimi và tận dụng ưu đãi ngay từ những lần thanh toán đầu tiên, khách hàng có thể bước vào mùa lễ hội với tâm thế thoải mái hơn, đúng tinh thần "quẹt thẻ là có deal, mua sắm lại thêm chill."