Quét VNPAY-QR bằng thẻ tín dụng giúp người dùng chi tiêu hiệu quả

Người dùng cần nhiều hơn một phương thức thanh toán

Thực tế, thu nhập không phải lúc nào cũng đến cùng thời điểm với nhu cầu chi tiêu. Cuối tháng, nhiều gia đình vẫn phải đi siêu thị, mua thực phẩm, hoặc sắm sửa đồ dùng cần thiết. Với người trẻ, đặc biệt là nhóm ưu tiên đầu tư và tiết kiệm, việc "giữ tiền mặt" cho các khoản sinh lời là ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, thẻ tín dụng ngày càng được nhìn nhận như một công cụ quản trị dòng tiền hiệu quả. Người dùng cần một phương thức thanh toán vừa giải quyết được nhu cầu chi tiêu trước mắt, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn.

Giải pháp linh hoạt: Quét VNPAY-QR bằng thẻ tín dụng

Tính năng quét VNPAY-QR cho phép người dùng chủ động chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng ngay khi thanh toán, thay vì chỉ dùng tài khoản thanh toán. Cách này giúp tận dụng tối đa kỳ hạn miễn lãi dài ngày của thẻ tín dụng.

Điểm tiện lợi của hình thức này là khả năng áp dụng linh hoạt trong đời sống hàng ngày: từ mua sắm điện máy, thực phẩm, ăn uống, thanh toán dịch vụ, cho tới chi phí du lịch. Hiện VNPAY-QR đã được tích hợp trên các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VietABank, HDBank, BAOVIET Bank, MBBank, VPBank, VIB,.... với mạng lưới hơn 600.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Điều này giúp người dùng dễ dàng sử dụng phương thức thanh toán này mọi lúc mọi nơi.

Tính năng chọn thẻ tín dụng khi quét VNPAY-QR giúp người dùng chi tiêu linh hoạt trong đời sống hàng ngày

Anh Tuấn (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi ưu tiên giữ tiền mặt và số dư tài khoản cho các khoản đầu tư, nên mọi chi tiêu hàng ngày tôi đều dùng thẻ tín dụng. Giờ với VNPAY-QR, tôi có thể quét thanh toán nhanh ở bất cứ đâu, từ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi cho đến chợ gần nhà, chỉ vài giây là xong. Tôi vừa tận dụng được thời gian miễn lãi của thẻ, vừa không bỏ lỡ các ưu đãi từ ngân hàng và VNPAY".

Câu chuyện của anh Tuấn cho thấy VNPAY-QR không chỉ giúp thanh toán nhanh chóng ở mọi điểm bán, mà còn tạo điều kiện cho người dùng quản lý tài chính linh hoạt, tận dụng tối đa lợi ích của thẻ tín dụng.

Tính năng chọn thẻ tín dụng khi quét VNPAY-QR không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn thể hiện tư duy chi tiêu thông minh: linh hoạt tài chính cá nhân, tận dụng ưu đãi và sống hiện đại hơn. Trong bối cảnh người tiêu dùng cần nhiều hơn sự "nhanh gọn", đây chính là lựa chọn đáng giá để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả mỗi ngày.

Hướng dẫn thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng

Bước 2: Quét mã VNPAY-QR để thanh toán

Bước 3: Chọn nguồn tiền thẻ tín dụng

Bước 4: Nhập số tiền và mã khuyến mại (nếu có)

Bước 5: Xác minh giao dịch và thanh toán thành công.

Nhân dịp ra mắt, VNPAY triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lần đầu sử dụng tính năng thanh toán bằng thẻ tín dụng qua VNPAY-QR. Chi tiết chương trình khuyến mại xem tại đây: https://campaign.vnpay.vn/vnpayqr/