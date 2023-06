Quốc Cường Gia Lai: C03 đang xem xét hồ sơ dự án Phước Kiển, liệu dòng tiền 2.882 tỷ có liên quan đến Vạn Thịnh Phát hay không?

Vụ tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai (QCG) và Sunny Island tại dự án Phước Kiển đã có tín hiệu tích cực hơn vào tháng 5 vừa qua, khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) có phán quyết QCG đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và Sunny Island buộc phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ dự án đã nhận trước đó.

Đây là mối quan tâm lớn nhất của cổ đông tại nhiều kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên liên tiếp.

Được biết, QCG đã nhận của Sunny Island 2.882 tỷ đồng và nếu vi phạm hợp đồng, QCG phải trả toàn bộ số tiền này cộng thêm 50% (tương đương 1.441 tỷ đồng), tổng cộng trên 4.300 tỷ đồng.

VIAC đã ra phán quyết QCG đúng và theo đó, Công ty chỉ cần trả lại cho Sunny 50%, tức là 1.441 tỷ đồng. Tuy nhiên, phán quyết của trọng tài cần 60 ngày mới có hiệu lực, bao gồm việc Sunny Island không kháng cáo.

C03 đang xem xét hồ sơ dự án Phước Kiển

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, CEO QCG là bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin rằng, Sunny Island đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 ha tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai.

“Sunny Island đã giữ toàn bộ sổ đỏ của 65 ha và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ gửi ở SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi và SCB chưa trả lời. Điều này làm chúng tôi ú tim bởi khi trọng tài phán quyết rồi nhưng không có sổ đỏ thì mình phải làm sao?

May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án được giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). C03 đã mời QCG đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất.

C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không? Nếu dính dáng, C03 sẽ trình và ra quyết định mình phải trả lại bao nhiêu tiền. Đến giờ này chưa có câu trả lời chính thức”, bà Nguyễn Thị Như Loan thông tin đến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Sẽ bán nhà máy thuỷ điện để có tiền trả cho Sunny

Hiện, QCG đang có kế hoạch bán các dự án nhà máy thủy điện để trả tiền cho Sunny Island. Theo lý giải của bà Loan, vốn vay của Công ty rất hạn chế và tình hình huy động vốn bên ngoài cũng rất khó khăn. Theo đó, Công ty phải bán những gì có thể bán được, đảm bảo có lãi hoặc huề vốn mà không bị lỗ.

Bà Loan cho biết: “Chỉ có hai phương án, hoặc bán rẻ dự án còn 50% so với giá mua vào hoặc bán thủy điện với giá không lỗ. May mình có thủy điện để bán, nếu mình chôn vào bất động sản hết thì bây giờ không biết lấy tiền ở đâu để trả cho Sunny Island. Còn mời đối tác đâu phải dễ, họ phải xem vốn tự có của mình, đâu phải tay không mà kêu người ta tới với mình”.

Không thể trả lời chính xác khi nào dự án Phước Kiển được tháo gỡ

Theo ý kiến của một cổ đông, “ phán quyết vừa rồi của VIAC có lợi cho QCG nhưng các bước tiếp theo tại dự án không phải đơn giản, C ông ty cần có lộ trình rõ ràng để cổ đông theo dõi và phải giải quyết cho bằng được”.

Bà Loan cho biết, pháp lý là vấn đề của cả nước chứ không của riêng doanh nghiệp bất động sản nào, bản thân lãnh đạo Công ty cũng không muốn nhưng bây giờ lực bất tòng tâm.

“Mình làm sao mặc áo qua khỏi đầu được? Mình sống phải tôn trọng pháp luật. Nếu được, cổ đông có thể giúp tôi một dự án nào ở T p. HCM trong 3 năm qua gỡ được pháp lý. Đây là câu hỏi trăn trở của cổ đông, của cả hội đồng quản trị QCG và nặng nề nhất là bản thân tôi.

Tôi cũng muốn về hưu rồi, tôi cũng muốn gỡ pháp lý dự án này ra để các cổ đông theo cùng tôi, cùng C ông ty bao năm qua phải được đền đáp lại. Việc gì đấu tranh có lợi cho C ông ty chúng tôi đã làm hết sức, ví dụ điển hình là vụ Sunny Island. Có ai dám đứng ra đấu tranh với một đối thủ mạnh như vậy ở T p. HCM này không? Tôi đã liều mình đấu tranh và bây giờ chúng ta giành lại được rồi.

Cổ đông yêu cầu tôi trả lời dứt khoát chừng nào tháo gỡ được dự án hoặc phương hướng, tôi xin thưa là tôi không làm được, tôi không trả lời được bởi pháp lý hiện nay bị tắc không phải do tôi.

Hàng trăm dự án nhà ở không đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, không phải riêng mình. Có 117 dự án thì đã vướng hết 115 dự án, trong đó có 62 dự án không có đất ở mà theo quy định ở Nghị định 71, Luật Nhà ở trước đây không có đất ở vẫn làm được ”.