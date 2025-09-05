Quốc gia đứng số 1 thế giới về xuất khẩu LNG vừa lập kỷ lục vào tháng 8: Đây là châu lục mua nhiều nhất

Sau 2 năm liên tiếp lập kỷ lục là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, dữ liệu sơ bộ từ Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy Mỹ đã xuất khẩu nhiều LNG vào tháng 8/2025 so với bất kỳ tháng nào trước đó.

Xuất khẩu LNG trong tháng 8 của Mỹ đạt 9,33 triệu tấn, vượt qua kỷ lục tháng trước đó được thiết lập vào tháng 4/2025 là 9,25 triệu tấn. Tiếp tục đà này, Mỹ có thể là nhà xuất khẩu LNG số 1 thế giới năm 2025.

Dữ liệu của LSEG cho thấy châu Âu tiếp tục là điểm đến số một cho xuất khẩu LNG của Mỹ, đạt 6,16 triệu tấn, tương đương hai phần ba tổng lượng xuất khẩu. Xuất khẩu sang châu Á giảm nhẹ trong tháng 8 xuống còn 1,47 triệu tấn, so với 1,8 triệu tấn trong tháng 7.

Báo cáo triển vọng thông tin năng lượng gần đây của Mỹ cho thấy xuất khẩu LNG của nước này sẽ tăng vọt từ mức kỷ lục 11,9 tỷ feet khối mỗi ngày vào năm 2024 lên 21,5 bcfd vào năm 2030.

Theo bài viết ngày 22/8 của Reuters, xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến sẽ tăng 10% mỗi năm cho đến năm 2030 khi các công ty năng lượng tăng gấp đôi công suất sản xuất LNG.

Nhu cầu về LNG đang tăng lên do mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu tăng và một số quốc gia đang dần loại bỏ các nhà máy điện chạy bằng than nhằm giảm ô nhiễm không khí và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Mỹ tiếp tục là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới năm 2024. Năm 2023, nước này cũng đứng vị trí số 1. Xuất khẩu LNG từ Úc và Qatar - hai nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai và thứ ba thế giới - vẫn tương đối ổn định trong năm năm qua (2020–2024). Nga và Malaysia là nước xuất khẩu LNG lớn thứ tư và thứ năm trên toàn cầu kể từ năm 2019.

LNG là viết tắt của Liquefied Natural Gas (khí tự nhiên hóa lỏng). Đây là khí tự nhiên (chủ yếu là methane, CH4) được làm lạnh đến khoảng -162°C để chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, giảm thể tích xuống khoảng 1/600 so với trạng thái khí.

Nhu cầu toàn cầu của LNG tăng cao vì đây là nguồn năng lượng sạch hơn so với than đá hay dầu mỏ, vì nó tạo ra ít khí thải CO2 và các chất gây ô nhiễm hơn.

