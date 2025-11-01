Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia giữ kỷ lục nợ: Bằng 260% quy mô GDP, chỉ một năm nợ thêm 800 tỷ USD

01-11-2025 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Đây là con số kỷ lục.

Quốc gia giữ kỷ lục nợ: Bằng 260% quy mô GDP, chỉ một năm nợ thêm 800 tỷ USD- Ảnh 1.

Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ của chính phủ Nhật Bản đạt 1,32 triệu tỷ yên (khoảng 8,67 nghìn tỷ USD) và lập kỷ lục mới, theo Bộ Tài chính Nhật Bản. The Japan Times dẫn thông cáo chính thức cho biết mức nợ tăng thêm 7,2 nghìn tỷ yên chỉ riêng quý 4/2024. Theo tờ này, con số trên bao gồm trái phiếu chính phủ (JGB), khoản vay và tín phiếu tài trợ.

Xét theo tỷ lệ với quy mô nền kinh tế, Nhật Bản vẫn đứng đầu thế giới về tổng nợ công/GDP trong nhóm các nền kinh tế phát triển. Cơ sở dữ liệu Datamapper của IMF cho thấy tỷ lệ nợ tổng hợp khu vực công (gross general government debt) của Nhật duy trì ở vùng trên 230% GDP trong các năm gần đây, sau khi tăng vọt vì chi tiêu chống dịch COVID-19. Dữ liệu chuỗi thời gian của FRED cũng ghi nhận đỉnh xấp xỉ 258% GDP vào năm 2020, rồi giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức rất cao đến năm 2023.

Theo dữ liệu IMF và St. Louis Fed, nợ công Nhật tăng nhanh nhất trong hai giai đoạn. 1998–2012: Tăng từ ~95 % lên ~225 % GDP do suy thoái kéo dài, chi an sinh và tái thiết sau thảm họa 2011. Và 2019–202, tăng mạnh nhất tuyệt đối, từ 1.130 triệu tỷ yên (2019) lên 1.210 triệu tỷ yên (2020), tức tăng ~80 triệu tỷ yên (~760 tỷ USD) chỉ trong một năm — mức tăng nhanh nhất lịch sử, theo Japan Times và MOF.

Ai đang nắm giữ nợ Nhật Bản?

Câu trả lời ngắn gọn là phần lớn nằm trong tay nhà đầu tư nội địa. Reuters bình luận rằng đa số JGB được nắm bởi các chủ thể trong nước, yếu tố giúp Nhật giảm nhạy cảm với biến động khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư quốc tế.  Tài liệu của Bộ Tài chính Nhật về nắm giữ JGB bởi nhà đầu tư nước ngoài cho thấy vị thế của khối ngoại chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng quy mô thị trường, củng cố nhận định “nợ chủ yếu là nợ nội địa”.

Đằng sau tỷ lệ nợ cao nhất thế giới là một quỹ đạo kéo dài hơn hai thập kỷ: lão hóa dân số, chi an sinh xã hội gia tăng, các gói kích thích sau nhiều cú sốc lớn (khủng hoảng 2008, thảm họa 2011, đại dịch 2020) và nhiều năm lãi suất siêu thấp.

Theo IMF, nợ công Nhật vẫn neo cao trong trung hạn dù chính sách tài khóa đã chuyển dần sang thận trọng hơn; triển vọng giảm bền vững phụ thuộc vào cải cách chi và cơ sở thu, cũng như tăng năng suất.

Tuy vậy, “núi nợ” lớn không đồng nghĩa ngay với khủng hoảng. Reuters phân tích hai tầng đệm quan trọng: cơ cấu nắm giữ nội địa và vị thế đối ngoại ròng mạnh (thặng dư vãng lai, dự trữ ngoại hối lớn), giúp Nhật Bản duy trì chi phí vay thấp và quản lý đường cong lợi suất ngay cả khi tỷ lệ nợ/GDP rất cao.  Nghiên cứu và báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính Nhật về thị trường JGB cũng cho thấy cơ quan phát hành chủ động đa dạng kỳ hạn, khối lượng và công cụ (trái phiếu chỉ số lạm phát, đấu thầu bổ sung thanh khoản) để ổn định chức năng thị trường.

Từ góc độ rủi ro, các tổ chức quốc tế lưu ý gánh nặng chi phí lãi vay có xu hướng tăng khi lạm phát “hồi sinh” và chính sách tiền tệ dần bình thường hóa. IMF cảnh báo nợ công toàn cầu sẽ trở lại vùng cao kỷ lục trước đại dịch trong những năm tới, trong đó Nhật Bản nằm trong nhóm các nền kinh tế phát triển có tỷ lệ nợ vượt xa 100% GDP. Điều này đặt ra yêu cầu củng cố tài khóa có trật tự để tránh đẩy chi phí vay lên cao hơn.

Nhìn ngắn hạn, triển vọng nợ Nhật Bản phụ thuộc vào ba cái “neo”: thứ nhất, đường đi lãi suất và tốc độ điều chỉnh của Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) đối với kiểm soát lợi suất; thứ hai, kỷ luật chi tiêu trong các ngân sách tới khi dân số già hóa khiến chi an sinh tiếp tục phình to; và thứ ba, sức khỏe của thị trường JGB, nơi nhà đầu tư nội địa vẫn là lực hấp thụ chính. Các báo cáo thực nghiệm gần đây của BOJ về vận hành thị trường cho thấy thanh khoản và chức năng giao dịch đã chịu thêm biến động khi tỷ trọng nắm giữ của ngân hàng trung ương lớn, song chưa làm gián đoạn khả năng phát hành.

Tóm lại, theo Bộ Tài chính Nhật Bản, quy mô nợ công đã lên 1,32 triệu tỷ yên cuối 2024 và vẫn đi kèm tỷ lệ/GDP cao nhất nhóm phát triển. Theo IMF, tỷ lệ này duy trì vùng trên 230% GDP và từng chạm đỉnh khoảng 258% vào 2020. Và theo Reuters, rủi ro “bốc hỏa” vì nhà đầu tư nước ngoài là hạn chế do nợ chủ yếu do nội địa nắm giữ. Nợ Nhật vì thế vừa là “đỉnh núi” khó giảm nhanh, vừa là bài toán đã quen vận hành với những hàng rào an toàn đặc thù của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
gdp, nhật bản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng cảnh báo lạm phát: 'Cắt giảm lãi suất đến đây là đủ'

Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng cảnh báo lạm phát: 'Cắt giảm lãi suất đến đây là đủ' Nổi bật

Vượt qua tiếc nuối trong nhiều năm, Nga chuẩn bị nhảy vào lĩnh vực mà đồng minh của Mỹ đang dẫn đầu thế giới, quyết khai phá 'kho báu' bị lãng quên

Vượt qua tiếc nuối trong nhiều năm, Nga chuẩn bị nhảy vào lĩnh vực mà đồng minh của Mỹ đang dẫn đầu thế giới, quyết khai phá 'kho báu' bị lãng quên Nổi bật

Lộ diện thêm nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Lộ diện thêm nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

19:03 , 01/11/2025
Cuba ngồi trên "kho báu 66 triệu năm tuổi": Hấp dẫn đến mức khiến "ông lớn" Nga không thể chối từ

Cuba ngồi trên "kho báu 66 triệu năm tuổi": Hấp dẫn đến mức khiến "ông lớn" Nga không thể chối từ

18:00 , 01/11/2025
Dấu vết vụ thảm sát ở Sudan kinh hoàng đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ

Dấu vết vụ thảm sát ở Sudan kinh hoàng đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ

17:02 , 01/11/2025
Campuchia cam kết hành động quyết liệt, kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

Campuchia cam kết hành động quyết liệt, kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

16:27 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên