Quốc hội bầu nhân sự cấp cao và chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức

Nội dung này được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo sau khi Quốc hội kết thúc phiên thảo luận vào cuối tuần trước.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, từ 8h đến 10h ngày 10/11, Quốc hội họp sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Từ 10h đến 10h15, truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ tuyên thệ. Sau đó, từ 10h15 đến 11h30, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Hôm nay, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình về công tác nhân sự. Ảnh: Như Ý

Tại Hội nghị lần thứ 14 (diễn ra từ 5 - 6/11) Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh. Trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV và Chánh án Toà án nhân dân Tối cao để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu tại Kỳ họp thứ 10.

Theo quy định, sau khi được bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

Trước đó, ngày 4/11, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là lần thứ 2 trong kỳ họp này, Quốc hội thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cụ thể, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội đã bầu các chức danh ở Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng.