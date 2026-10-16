Quốc hội sẽ chất vấn 2 bộ trưởng tại kỳ họp thứ 2

Chiều 16/10, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Như Ý.

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc sáng 17/10, dự kiến bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến 14/11 và đợt 2 từ ngày 20-21/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài trong 28 ngày, họp cả 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Như Ý.

Về công tác lập pháp, theo ông Hiển, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến 4 dự án. Trong đó, các dự án sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)…

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ kỳ họp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Nam Hải - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết, từ tháng 9/2026, Ủy ban và Thường trực Ủy ban đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn đại biểu Quốc hội để xin ý kiến; đồng thời, đánh giá các vấn đề được nêu trên báo chí, dư luận xã hội, các vấn đề cử tri quan tâm để xem xét.

Ông Hoàng Nam Hải trao đổi tại họp báo. Ảnh: PV.

Ông Hải cho biết, đến nay, qua tổng hợp, dự kiến có 6 vấn đề, lĩnh vực sẽ được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nêu việc quy trình chọn các vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn rất chặt chẽ, ông Hoàng Nam Hải cho biết, 6 vấn đề, lĩnh vực này sẽ được xin ý kiến các ủy ban và Hội đồng Dân tộc, báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó, lựa chọn vấn đề để báo cáo các đại biểu Quốc hội lựa chọn 2 vấn đề, lĩnh vực để chất vấn.

“Do thời lượng dành cho công tác xây dựng pháp luật của kỳ họp này rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sẽ tổ chức chất vấn trong vòng 1 ngày, dự kiến vào ngày 12/11; do đó, đề xuất lựa chọn 2 lĩnh vực”, ông Hoàng Nam Hải thông tin.

Thông tin thêm về 6 lĩnh vực này, ông Hoàng Nam Hải cho biết, gồm: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

“Dự kiến sẽ lựa chọn 2 bộ trưởng trả lời chất vấn. Với những lĩnh vực liên quan đa ngành như liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm hay giá nhà đất, đất đai có thể sẽ mời các bộ trưởng có liên quan tham gia giải trình bổ sung”, ông Hoàng Nam Hải cho biết, đồng thời nóithêm rằng, do đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan, nên chưa thể khẳng định chính xác 2 lĩnh vực nào sẽ được lựa chọn để chất vấn.