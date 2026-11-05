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Quỹ ACB chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ trái phiếu thông minh ACBC-SFUND, nhà đầu tư có thể mua tối thiểu 1 triệu đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB vừa thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Thông minh ACBC (ACBC-SFUND).

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 1.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB (ACBC) thông báo chào bán ra công chúng (IPO) chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Thông minh ACBC (tên viết tắt ACBC-SFUND, tên tiếng Anh ACBC Smart Bond Fund). Đây là quỹ mở, được chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 657/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thời gian IPO kéo dài từ ngày 6/11/2026 đến ngày 15/1/2027. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán không giới hạn, số lượng chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Mệnh giá và giá chào bán cùng ở mức 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 chứng chỉ quỹ, tương đương 1 triệu đồng.

Thời hạn chào bán có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu đồng thời đáp ứng ba điều kiện: tổng giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua đạt tối thiểu 50 tỷ đồng; có ít nhất 100 nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; và thời hạn đăng ký mua của nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua, trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Trong trường hợp kết thúc sớm, tối thiểu 3 ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua và thanh toán, ACBC sẽ thông báo cụ thể ngày kết thúc trên trang thông tin điện tử của công ty.

Chứng chỉ quỹ ACBC-SFUND được phân phối qua hai đại lý gồm Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB và Công ty Cổ phần Fincorp.

Kim Ngân

An ninh tiền tệ

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