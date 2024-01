“Quý bà” Hà Nội bay luôn 500 triệu đồng khi “ôm mộng" làm mẫu ảnh, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội thường xuyên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia các hoạt động hướng tới đối tượng là trẻ em như: tham gia diễn giả nhí, tham gia người mẫu nhí, tham gia trại hè... Thời gian gần đây, các đối tượng tiếp tục mở rộng đối tượng hướng tới là các “quý bà”, thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng lập ra fanpage trên mạng xã hội và đăng tải các thông tin tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà như:

“Công ty cần Tuyển Mẫu ảnh Quý Bà Thanh Lịch;

- Cơ hội để bạn tỏa sáng, hiện thực hóa vẻ đẹp quý phái và sức quyến rũ của mình qua ống kính tài năng của các nhiếp ảnh gia hàng đầu.

- Hãy khám phá vẻ đẹp thanh lịch và sự duyên dáng của những bức ảnh với các quý bà hiện đại;

- Chúng tôi tìm kiếm những người phụ nữ tỏa sáng với phong cách riêng biệt, đẳng cấp và quyến rũ;

**Yêu cầu:

- Độ từ 35 trở lên

- Tự tin trước ống kính

**Quyền lợi:

+ Ứng viên sẽ được nhận lại toàn bộ hình ảnh đã qua chỉnh sửa

+ Được đào tạo kỹ năng tạo dáng trước máy quay

+ Lương: 400 - 500k/buổi. Thanh toán vào tài khoản thụ hưởng cuối ngày

- Gửi ảnh về BTC để tham dự

Chi tiết liên hệ qua fanpage.”

Thông qua fanpage, khi “quý bà” có nhu cầu, các đối tượng sẽ cung cấp số điện thoại, kết bạn zalo và thông tin cá nhân để đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, các quý bà sẽ được tham gia vào các hoạt động nhóm và yêu cầu chọn các sản phẩm như: váy, túi xách, nước hoa, đồng hồ,… với số tiền khác nhau.

“Quý bà” Q, trú tại Hà Nội sau khi mua sản phẩm và được hoàn lại gần 20 triệu. Bà Q tiếp tục thực hiện thêm 10 lần giao dịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng nhưng không được hoàn lại tiền.

Trước chiêu trò đăng ký tuyển mẫu thời trang quý bà để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về chương trình tuyển mẫu thời trang trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người trung niên; trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.