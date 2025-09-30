Quỹ đất tăng mạnh, doanh nghiệp BĐS này được dự báo lợi nhuận tăng gần 800% trong năm nay

Trong báo cáo ngành bất động sản KCN, Chứng khoán VPBankS ước tích đất KCN hấp thụ ròng trong quý 2/2025 giảm mạnh về mức thấp nhất trong những năm gần đây do những bất định liên quan đến thuế đối ứng. Tuy nhiên giá thuê trong quý 2 vẫn được quy trì ở mức ngang quý 1 và tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ tỷ lệ lấp đầy các KCN nhìn chung vẫn ở mức cao và hạ tầng cải thiện.

Mặc dù diện tích đất bàn giao của các công ty nhìn chung giảm svck, doanh thu toàn ngành trong quý 2 chỉ giảm nhẹ 4,5% so với quý trước và vẫn tăng mạnh 21,6 so với cùng kỳ. Cùng với đó LN ròng toàn ngành tăng mạnh 26,7% so với quý trước và 85,1% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng từ các mảng kinh doanh khác như BĐS dân cư, cao su và cung cấp điện, nước.

Dự báo về triển vọng nửa cuối 2025 và 2026, đội ngũ phân tích cho rằng diện tích đất KCN hấp thụ ròng sẽ cài thiện so với quý 2 nhưng tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn trước do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư dưới áp lực của vấn đề thuế quan.

VPBankS cũng cho rằng xu hướng dịch chuyển nhà máy ra khỏi Việt Nam sẽ ít khẳ năng xảy ra khi mức chênh lệch thuế quan giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực không đáng kể. Bên cạnh đó các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp đã có xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập từ bđs dân cư, dịch vụ hạ tầng,...

Về triển vọng kinh doanh, VPBankS dự báo Kinh Bắc (mã KBC) sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng đột biến 790%, đạt 3.400 tỷ đồng trong năm 2025. Quỹ đất KCN dự kiến tăng mạnh giai đoạn 2025-26 sau thời gian hạn chế về quỹ đất cho thuê nhờ KCN Tràng Duệ 3, KCN Quế Võ mở rộng GĐ 2 và Lộc Giang bắt đầu bàn giao. Khu đô thị Tràng Cát đã nộp đủ tiền sử dụng đất, đã có sổ đỏ và đang đàm phán với các bên mua.

Nhóm phân tích kỳ vọng KBC có thể ghi nhận doanh thu từ bán buôn trong năm 2025-26. Khu đô thị, sân golf Khoái Châu và dự án Central point Hải Phòng đang được đẩy nhanh tiến độ, trở thành động lực tăng trưởng lớn cho KBC từ 2027.

Với Cao su Đồng Phú (mã DPR) , lợi nhuận ròng cũng được dự báo tăng 93% lên 540 tỷ đồng. Động lực đến từ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 hiện đang chờ phê duyệt QH 1/2000 và dự kiến khởi công vào cuối năm 2025. VPBankS kỳ vọng DPR sẽ nhận đền bù hơn 300 tỷ đồng từ dự án này trong quý 4/2025. Giá cao su hiện vẫn neo ở mức cao với giá bình quân tháng 7 ở mức 48,8tr/tấn (+1,75% sv bình quân năm 2024). VPBankS kỳ vọng giá bình quân năm 2025 ở mức 51tr/tấn (+6% svck) và sản lượng tiêu thụ cả năm tăng trưởng 10% svck.

Với Nam Tân Uyên (mã NTC) , VPBankS dự báo lợi nhuận đạt 514 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ nhờ KCN NTC 3 đã đền bù và nộp tiền đất xong, bắt đầu bàn giao đất từ đầu năm sau nhiều năm không có quỹ đất mới cho thuê. Bên cạnh đó dự án này cũng đã trả phần lớn nợ vay và được hoạch toán doanh thu theo phương pháp ghi nhận một lần. Công ty liên doanh/liên kết SIP, MH3, CTCP KCN Bắc Đồng Phú đều có các dự án mới được phê duyệt, gia tăng triển vọng về thu nhập trong giai đoạn tới. Cùng với đó, NTC được kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch chuyển sàn trong năm nay. Trong tháng 6, HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết từ NTC.

Cao su Phước Hòa (mã PHR) cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận khoảng 1.788 tỷ đồng tiền đền bù đất từ dự án KCN Bắc Tân Uyên 1 trong năm 2026-27. KCN này hiện đã có QH 1/2000 và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, VPBankS kỳ vọng PHR ghi nhận 105 tỷ đồng tiền đền bù từ dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một- Chơn Thành trong nửa cuối năm 2025. Với mảng KCN, NTC 3 bắt đầu bàn giao đất từ 2025 sau nhiều năm không có quý đất mới, KCN VSIP III vẫn thu hút đầu tư tốt trong đầu năm 2025, kỳ vọng sẽ thúc đẩy LN nửa cuối năm 2025.