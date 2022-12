Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ có nợ xấu khoảng 110 tỉ đồng

Ngày 7-12, kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc.

Tại kỳ họp, báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của UBND TP Cần Thơ cho thấy Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ ước tính đến cuối năm 2022 có tổng vốn chủ sở hữu là hơn 921 tỉ đồng, nguồn vốn vay hơn 831 tỉ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ chủ yếu cung cấp tín dụng cho tổ chức, doanh nghiệp các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nhà ở môi trường. Ngoài ra, quỹ này còn tập trung xử lý nợ của Công ty Cổ phần MK, DNTN Huỳnh Châu và Công ty CP Du lịch Sông Hậu.



Tổng dư nợ đến cuối năm 2022 dự kiến hơn 383,8 tỉ đồng, nợ xấu khoảng 110 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở 3 công ty nêu trên. Cụ thể, DNTN Huỳnh Châu nợ hơn 8,6 tỉ đồng, Công ty CP Du lịch Sông Hậu nợ gần 60 tỉ đồng và Công ty CP MK nợ hơn 41,5 tỉ đồng.

Trong năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ không để phát sinh mới các khách hàng nợ xấu. Các khách nợ xấu chủ yếu phát sinh từ các năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi.

Theo UBND TP Cần Thơ, dù quỹ đã rất cố gắng trong công tác khắc phục các nợ xấu phát sinh nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa như mong muốn do nhiều yếu tố khách quan như: không chủ động được nguồn trả nợ của khách hàng là Công ty CP Du lịch Sông hậu và DNTN Huỳnh Châu. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc thi hành án chậm so với kế hoạch thu hồi vốn trong năm của quỹ.