Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026

Câu hỏi 1/5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy năm 2026 có bắt buộc không?

A. Chỉ khuyến khích mua tự nguyện

B. Vẫn bắt buộc phải mua và mang theo

C. Chỉ áp dụng với xe kinh doanh

D. Đã bị bãi bỏ từ đầu năm

Đáp án đúng là: B. Vẫn bắt buộc phải mua và mang theo

Giải thích: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe máy vẫn là loại bảo hiểm bắt buộc theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và Luật Giao thông đường bộ 2024.

Câu hỏi 2/5: Mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện nay khoảng bao nhiêu?

A. Từ 100.000 đến 150.000 đồng

B. Từ 200.000 đến 300.000 đồng

C. Từ 55.000 đến 60.000 đồng

D. Từ 80.000 đến 120.000 đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 55.000 đến 60.000 đồng

Giải thích: Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe máy hiện khoảng 55.000 – 60.000 đồng/năm.

Câu hỏi 3/5: Mức bồi thường tối đa về sức khỏe, tính mạng là bao nhiêu?

A. Tối đa 50 triệu đồng/người

B. Tối đa 150 triệu đồng/người

C. Tối đa 100 triệu đồng/người

D. Tối đa 200 triệu đồng/người

Đáp án đúng là: B. Tối đa 150 triệu đồng/người

Giải thích: Mức chi trả tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 150 triệu đồng/người; thiệt hại về tài sản tối đa 50 triệu đồng.

Câu hỏi 4/5: Mức phạt khi không mang theo bảo hiểm xe máy là bao nhiêu?

A. Phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng

B. Phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng

C. Phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng

D. Phạt từ 500.000 đến 700.000 đồng

Đáp án đúng là: C. Phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không mang theo chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực sẽ bị phạt từ 200.000 – 300.000 đồng.

Câu hỏi 5/5: Lợi ích chính của bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

A. Hỗ trợ sửa chữa xe hư hỏng

B. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân (bên thứ ba)

C. Giảm giá xăng dầu cho chủ xe

D. Miễn phí đăng kiểm xe máy

Đáp án đúng là: B. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân (bên thứ ba)

Giải thích: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho nạn nhân (bên thứ ba) khi xảy ra tai nạn giao thông.