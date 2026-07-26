Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Năm 2026, người điều khiển xe máy có bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Câu hỏi 1/5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy năm 2026 có bắt buộc không?

A. Chỉ khuyến khích mua tự nguyện

B. Vẫn bắt buộc phải mua và mang theo

C. Chỉ áp dụng với xe kinh doanh

D. Đã bị bãi bỏ từ đầu năm

Đáp án đúng là: B. Vẫn bắt buộc phải mua và mang theo

Giải thích: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe máy vẫn là loại bảo hiểm bắt buộc theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và Luật Giao thông đường bộ 2024.

Câu hỏi 2/5: Mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện nay khoảng bao nhiêu?

A. Từ 100.000 đến 150.000 đồng

B. Từ 200.000 đến 300.000 đồng

C. Từ 55.000 đến 60.000 đồng

D. Từ 80.000 đến 120.000 đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 55.000 đến 60.000 đồng

Giải thích: Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe máy hiện khoảng 55.000 – 60.000 đồng/năm.

Câu hỏi 3/5: Mức bồi thường tối đa về sức khỏe, tính mạng là bao nhiêu?

A. Tối đa 50 triệu đồng/người

B. Tối đa 150 triệu đồng/người

C. Tối đa 100 triệu đồng/người

D. Tối đa 200 triệu đồng/người

Đáp án đúng là: B. Tối đa 150 triệu đồng/người

Giải thích: Mức chi trả tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 150 triệu đồng/người; thiệt hại về tài sản tối đa 50 triệu đồng.

Câu hỏi 4/5: Mức phạt khi không mang theo bảo hiểm xe máy là bao nhiêu?

A. Phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng

B. Phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng

C. Phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng

D. Phạt từ 500.000 đến 700.000 đồng

Đáp án đúng là: C. Phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không mang theo chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực sẽ bị phạt từ 200.000 – 300.000 đồng.

Câu hỏi 5/5: Lợi ích chính của bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

A. Hỗ trợ sửa chữa xe hư hỏng

B. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân (bên thứ ba)

C. Giảm giá xăng dầu cho chủ xe

D. Miễn phí đăng kiểm xe máy

Đáp án đúng là: B. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân (bên thứ ba)

Giải thích: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho nạn nhân (bên thứ ba) khi xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Văn CHế

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
xe máy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội

Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội Nổi bật

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại Nổi bật

Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền

Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền

15:20 , 26/07/2026
Chưa từng có: 1.500 đèn hiệu thắp sáng công trình dài 3.300m vừa hoàn thành “thần tốc” tại Phú Quốc

Chưa từng có: 1.500 đèn hiệu thắp sáng công trình dài 3.300m vừa hoàn thành “thần tốc” tại Phú Quốc

15:13 , 26/07/2026
Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

14:46 , 26/07/2026
Khẩn trương sắp xếp, sáp nhập trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã

Khẩn trương sắp xếp, sáp nhập trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã

14:10 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên