Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 30/2025/TT-NHNN, sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2025.

Theo quy định mới, các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt có sự thay đổi so với quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN. Cụ thể, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước đã bị loại khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam.

Từ ngày 18/11/2025, CMND chính thức không còn giá trị trong các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân bắt buộc sử dụng thẻ Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử khi xác minh thông tin. (Ảnh minh hoạ)

Đối với công dân Việt Nam, giấy tờ tùy thân hợp lệ bao gồm: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử.

Với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, giấy tờ hợp lệ là Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Còn đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có thể sử dụng hộ chiếu, giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, các giấy tờ liên quan đến thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực, hoặc danh tính điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (nếu có).

Quy định mới yêu cầu tất cả giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực trong suốt quá trình giao dịch.

Như vậy, so với Thông tư 15/2024/TT-NHNN, Thông tư 30/2025/TT-NHNN không chỉ loại bỏ CMND và Giấy chứng nhận căn cước khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam, mà còn bổ sung quy định mới về Giấy chứng nhận gốc Việt Nam cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch, đồng thời làm rõ yêu cầu về hiệu lực và thời hạn của giấy tờ tùy thân khi tham gia các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.