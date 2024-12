Quy định mới về giải quyết thủ tục đăng ký xe có hiệu lực từ 1/1/2025

Đổi đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc

Theo quy định tại Thông tư số 79/2024/TT-BCA, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký xe đối với trường hợp cấp mới chứng nhận đăng ký xe , cấp chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ xe , đổi chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan chức năng có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó, đối với việc cấp lại chứng nhận đăng ký xe cơ quan chức năng có thẩm quyền phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời hạn 2 ngày làm việc.

Thông tư nêu rõ, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì biển số xe cấp mới được cơ quan có thẩm quyền cấp ngay. Đối với trường hợp cấp mới biển số xe trúng đấu giá, đổi biển số xe, cấp biển số xe định danh thì không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cấp lại biển số xe, cơ quan chức năng có thẩm quyền phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời hạn 2 ngày làm việc.

Vẫn theo quy định tại thông tư, trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình không quá 8 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe, trong trường hợp bị mất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ quan chức năng phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cơ quan chức năng cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc...

Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ 1/1/2025. Ảnh: Thanh Hà.

Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm giấy tờ gì?

Thông tư số 79/2024/TT-BCA cũng quy định rõ, hồ sơ đăng ký sang tên xe bao gồm hồ sơ thu hồi và hồ sơ đăng ký.

Trong đó, hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe theo quy định; 2 bản chà số máy, số khung của xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

Hồ sơ đăng ký gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe quy định; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng từ lệ phí trước bạ xe theo quy định; Chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp không được đăng ký xe tại Công an cấp xã

Thông tư cũng quy định, Công an xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Công an cấp xã) thực hiện đăng ký xe mô tô (trừ xe có nguồn gốc tịch thu, xe có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và xe đăng ký biển số xe trúng đấu giá).

Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương.

Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng CSGT, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe/năm trở lên (trung bình trong 3 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương.