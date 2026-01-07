Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ tháng 1/2026

07-01-2026 - 22:02 PM | Sống

Theo nghị định vừa được ban hành, từ 1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 374/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định rõ đối tượng đóng, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp .

Nghị định quy định người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. Trong khi đó, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thì khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

Nghị định cũng nêu rõ, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Đối với người sử dụng lao động khi tuyển dụng mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật thì được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng đầu kể từ khi tuyển mới người lao động khuyết tật.

Trong trường hợp trên, người sử dụng lao động phải đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là người khuyết tật với cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo bản sao giấy xác nhận khuyết tật của từng người lao động.

Nghị định đã quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động.

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 6 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Chính phủ nêu rõ, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết thời hạn nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc hết thời hạn thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng ngày.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bác sĩ 30 năm ghép tim xuyên Việt, trải qua những cuộc đua nghẹt thở với tử thần: “Có 1 điều quan trọng mà tôi nghĩ chỉ Việt Nam làm được”

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt Nổi bật

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ Nổi bật

Người có tiền giữ nhà "trống" đúng 3 chỗ: Thầy phong thủy khen hết lời, không mê tín mà rất thực tế

Người có tiền giữ nhà "trống" đúng 3 chỗ: Thầy phong thủy khen hết lời, không mê tín mà rất thực tế

21:48 , 07/01/2026
Chi tiết danh sách các dòng sữa NAN bị Nestlé thu hồi

Chi tiết danh sách các dòng sữa NAN bị Nestlé thu hồi

21:15 , 07/01/2026
Bác sĩ chỉ ra 5 thói quen ăn uống nuôi "ung thư gan" của nhiều người trẻ

Bác sĩ chỉ ra 5 thói quen ăn uống nuôi "ung thư gan" của nhiều người trẻ

21:13 , 07/01/2026
Cơn sốt quả lạ Chupa Chupa "vỏ dừa, ruột xoài, mùi hồng treo gió" đang khiến dân tình rần rần săn lùng

Cơn sốt quả lạ Chupa Chupa "vỏ dừa, ruột xoài, mùi hồng treo gió" đang khiến dân tình rần rần săn lùng

20:50 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên