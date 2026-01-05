Lương trưởng phòng hơn 50 triệu/tháng: Ngành nào đang "lên ngôi" vua tuyển dụng?

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026 do nền tảng công nghệ tuyển dụng TopCV công bố, lĩnh vực IT – Phần mềm tiếp tục là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn nhất trên thị trường lao động Việt Nam. Đáng chú ý, lương các vị trí quản lý trong ngành này đang ở mức cao nhất so với nhiều lĩnh vực khác, trong khi kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là nhóm nhân sự khó tuyển nhất.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 3.000 đại diện doanh nghiệp và người lao động thuộc nhiều ngành nghề trong quý III/2025. Kết quả cho thấy IT – Phần mềm đứng thứ hai về nhu cầu tuyển dụng, chiếm 8,64%, chỉ sau lĩnh vực kinh doanh – bán hàng (47,5%) và cao hơn marketing, truyền thông, quảng cáo (8,22%).

Lương cao chót vót

Về thu nhập, dữ liệu từ hệ thống TopCV cho thấy ngành công nghệ thông tin, viễn thông, Internet có mức lương trung vị cao nhất. Cụ thể, ở cấp bậc trưởng, phó phòng, mức lương trung vị đạt khoảng 53,6 triệu đồng/tháng trước thuế. Trong khi đó, các lĩnh vực như kinh doanh, marketing, sản xuất hay thiết kế chỉ dao động khoảng 39–40 triệu đồng ở cùng vị trí.

Kỹ sư AI được xác định là vị trí khó tuyển nhất trong ngành IT hiện nay

TopCV cho biết mức lương trung vị được sử dụng thay cho mức trung bình nhằm phản ánh chính xác hơn bức tranh thu nhập, nhất là trong bối cảnh có sự chênh lệch lớn giữa nhóm doanh nghiệp trả lương cao và thấp. Thống kê qua các năm cho thấy mức tăng lương rõ rệt của ngành IT chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý như trưởng nhóm, trưởng phòng, còn nhóm nhân sự chuyên môn có mức tăng không đáng kể.

Thu nhập cao cũng khiến IT – Phần mềm trở thành lĩnh vực thu hút lao động từ các ngành khác chuyển sang. Khảo sát cho thấy 77,4% nhân sự IT hiện nay được đào tạo chính quy tại các trường đại học, 13,4% xuất thân từ cao đẳng. Ngoài ra, khoảng 11,3% người lao động chuyển từ ngành nghề khác và gần 10% tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn dưới một năm để gia nhập lĩnh vực này.

Theo các chuyên gia của TopCV, sự phát triển nhanh của công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa và mức lương cạnh tranh là những yếu tố khiến IT – Phần mềm được xem là ngành nhiều cơ hội. Điều này tạo ra làn sóng dịch chuyển lao động, khi nhiều người sẵn sàng học kỹ năng mới để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Xét theo từng mảng chuyên môn, báo cáo cho thấy sự phân hóa rõ rệt về nhu cầu tuyển dụng. Các lĩnh vực liên quan đến AI và dữ liệu vừa có mức lương cao, vừa nằm trong nhóm "khó tuyển". Doanh nghiệp dự kiến tuyển nhiều nhất các vị trí như kỹ sư phần mềm nâng cao (37,97%), kỹ sư dữ liệu (31,8%), chuyên gia khoa học dữ liệu (30,75%), kỹ sư cơ điện tử, robotics và tự động hóa (15,9%).

Đáng chú ý, kỹ sư AI được xác định là vị trí khó tuyển nhất trong ngành IT hiện nay do thiếu hụt ứng viên có trình độ cao, cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn công nghệ lớn và nguồn cung nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, khoảng 33,6% doanh nghiệp cho rằng ứng viên IT vẫn thiếu các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, tư duy phản biện, làm việc nhóm và tư duy sản phẩm.

"Doanh nghiệp IT – Phần mềm hiện không chỉ tìm kiếm nhân sự giỏi kỹ thuật mà còn yêu cầu cao về kỹ năng phối hợp và thích ứng trong môi trường làm việc hiện đại", báo cáo của TopCV nhận định.