Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Anh: Ngành nào ổn định hơn trong 10 năm tới?

Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật là hai lựa chọn phổ biến với thí sinh yêu thích ngoại ngữ. Cả hai đều có thị trường lao động rộng mở nhưng lại mang những đặc điểm và hướng phát triển khác nhau. Vậy trong 10 năm tới, ngành nào sẽ "ổn định" hơn?

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực từ kinh doanh, khoa học, công nghệ đến du lịch, giáo dục. Điều này giúp sinh viên Ngôn ngữ Anh có thể làm việc ở nhiều ngành nghề, từ biên dịch - phiên dịch, marketing, truyền thông, nhân sự, du lịch cho đến giảng dạy.

Tuy nhiên, chính vì độ phổ biến quá cao, nguồn nhân lực tiếng Anh tại Việt Nam rất lớn, khiến mức độ cạnh tranh cũng cao hơn hẳn so với nhiều ngoại ngữ khác. Người học tiếng Anh muốn nổi bật phải có thêm chuyên môn khác, kỹ năng mềm và khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức chuyên sâu, không chỉ dừng ở giao tiếp thông thường.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh năm 2024 tại một số trường top đầu

Ngôn ngữ Nhật

Trong nhiều năm qua, nhu cầu nhân lực biết tiếng Nhật ở Việt Nam duy trì ở mức ổn định, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp Nhật đầu tư tại Việt Nam và các chương trình hợp tác lao động, du học. Ngoài các vị trí phiên dịch, nhân sự, biên - phiên dịch kỹ thuật, nhiều công ty Nhật sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút nhân viên giỏi tiếng Nhật, đặc biệt ở ngành IT, kỹ thuật, xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, tiếng Nhật là ngôn ngữ khó, đòi hỏi người học phải kiên trì và đầu tư thời gian dài, dẫn tới nguồn nhân lực chất lượng cao không quá dồi dào, tạo lợi thế cho những ai theo đuổi tới cùng.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật năm 2024 tại một số trường top đầu

10 năm tới nên học ngôn ngữ nào?

Về dài hạn, khó có thể khẳng định Ngôn ngữ Nhật "ổn định" hơn Ngôn ngữ Anh hay ngược lại, bởi xu hướng thị trường luôn thay đổi. Tiếng Anh vẫn giữ vai trò then chốt trong giao tiếp quốc tế và là kỹ năng gần như bắt buộc ở nhiều vị trí. Tiếng Nhật lại giữ thế mạnh ở những lĩnh vực đặc thù, ít cạnh tranh hơn nhưng yêu cầu cao về chuyên môn và sự bền bỉ.

Điều quan trọng nhất là người học không nên chỉ dựa vào xu hướng ngắn hạn để chọn ngành, mà cần cân nhắc sở thích, khả năng, mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời chuẩn bị thêm kỹ năng chuyên ngành, công nghệ, giao tiếp đa văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, ngoại ngữ chỉ là một phần, chính năng lực tổng hợp mới quyết định bạn có "ổn định" và phát triển trong 10 năm tới hay không.