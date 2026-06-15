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Quy định mới về xây dựng công trình trên đất lúa: Xây 1 tầng, không hầm

| | Bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hợp nhất các quy định chi tiết về đất trồng lúa, trong đó làm rõ điều kiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất lúa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng công trình trên đất lúa.

Quy định mới về xây dựng công trình trên đất lúa: Xây 1 tầng, không hầm- Ảnh 1.

Công trình xây dựng trên đất trồng lúa chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm. Ảnh: Ninh Phan.

Theo quy định, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể về diện tích, vị trí và mục đích sử dụng của các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa. Tuy nhiên, việc xây dựng phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến chức năng sản xuất của đất.

Cụ thể, công trình không được làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, công trình đê điều, giao thông nội đồng và diện tích đất trồng lúa liền kề.

Đáng chú ý, công trình chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm.

Ngoài ra, khu vực đất trồng lúa được phép xây dựng công trình phải là vùng sản xuất tập trung, có diện tích tối thiểu từ 50 ha trở lên.

Cũng theo quy định, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là công trình phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản; kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Một điểm đáng chú ý là diện tích đất dùng để xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Phần diện tích này vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

Theo các chuyên gia, quy định trên giúp tháo gỡ khó khăn cho các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn khi có nhu cầu xây dựng kho bãi, cơ sở bảo quản nông sản ngay tại khu vực canh tác. Điều này góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

UBND cấp xã ở Hà Nội được cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành quyết định quy định phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính cấp xã. UBND cấp xã cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính cấp xã.

UBND TP cũng giao UBND cấp xã thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ theo dõi việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; thực hiện nghiêm túc chế độ, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định. Cùng với đó, kịp thời báo cáo UBND TP (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo Ninh Phan

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