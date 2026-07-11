Quy định nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt một bậc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TP Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 94/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương vượt một bậc do có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Quy định gồm 3 Chương, 9 Điều quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương vượt một bậc do có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước ở cấp thành phố và cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; UBND các xã, phường được xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định.

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định và trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn.

Nguyên tắc áp dụng nâng bậc lương trước thời hạn

Bảo đảm tính chính xác, công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời, đúng quy trình,thẩm quyền theo quy định.

Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải căn cứ vào thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương vượt một bậc.

Bảo đảm tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời và nâng lương vượt một bậc trong năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng lương.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn, vừa có thông báo nghỉ hưu, thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc

Nâng bậc lương trước thời hạn:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong thời gian giữ bậc lương;

(2) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong hạng chức danh nghề nghiệp và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Nâng lương vượt một bậc: Khi được cấp có thẩm quyền đánh giá, quyết định công nhận bằng văn bản là người có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tổ chức kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các cơ quan, đơn vị.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội.