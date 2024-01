Quy hoạch để Hải Phòng phát triển đột phá

Theo quy hoạch, đến năm 2030, hệ thống đô thị Hải Phòng gồm 9 quận khu vực nội thị (trong đó 7 quận hiện hữu: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh và 2 quận thành lập mới: An Dương, Kiến Thụy); 1 đô thị loại III (TP Thủy Nguyên, bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên); 4 đô thị loại IV; 6 đô thị loại V. Hải Phòng cũng sẽ xây dựng thí điểm đô thị thông minh tại Thủy Nguyên và phát triển rộng ra các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sau năm 2030, phát triển các huyện An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng trở thành thị xã, huyện Cát Hải trở thành quận biển đảo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bản quy hoạch TP Hải Phòng được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, đặt trong mối tương quan, liên kết với các tỉnh ven biển Bắc Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh phía Bắc và kết nối quốc tế.

Phó Thủ tướng đưa ra 6 vấn đề trọng tâm mà TP Hải Phòng cần chú trọng trong quá trình triển khai. Trong đó, cần nỗ lực để tận dụng và phát huy đạt hiệu quả cao nhất những cơ chế đột phá, chính sách đặc thù đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 35/2021/QH15 ngày 13-11-2021.