Quý I/2023: Saigonbank đạt huy động vốn tăng hơn 13%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tới 147%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank -mã chứng khoán SGB) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2023. Theo đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả .

Tính đến 31/3/2023, dư nợ cho vay của Saigonbank 18.770,85 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng được ngân hàng tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,3% trên tổng dư nợ với số tuyệt đối là hơn 432 tỷ đồng. So với cuối năm 2022, nợ xấu tại Saigonbank tăng nhẹ, theo lý giải của ngân hàng, nợ xấu tăng là do có một số khách hàng vay tiêu dùng tại các ngân hàng và công ty tài chính khác không trả được nợ, bị chuyển sang nợ xấu và có một số khách hàng Saigonbank phải chuyển nhóm sang nợ xấu theo tổ chức tín dụng khác (qua thông tin CIC). Tất cả các khoản nợ xấu đều được kiểm soát chặt chẽ và có tài sản bảo đảm đầy đủ, đồng thời được phân loại và thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm 31/3, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của ngân hàng này lên tới 147%.

Huy động vốn của Saigonbank quý 1 đạt 21.793,19 tỷ đồng, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 82,27%, đáp ứng đúng quy định của NHNN là tỷ lệ phải thấp hơn 85%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 16,21% (so với yêu cầu tối đa 34%) cho thấy Saigonbank hoạt động bền vững, đáp ứng yêu cầu về an toàn thanh khoản.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Saigonbank ngày 31/03/2023 đạt 15,33%, gần gấp đôi so với mức yêu cầu của NHNN là 8%, và thuộc top có CAR cao trong hệ thốngg.

Lợi nhuận hợp nhất Quý 1/2023 của Saigonbank đạt 104,86 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến hỗ trợ khách hàng, trong quý 1 năm nay Saigonbank đã triển khai gói tín dụng ưu đãi hạn mức 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất thấp hơn đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, nhà băng này cũng chủ động giảm lãi suất 0,4%/năm so với mức lãi suất khách hàng đã ký với Saigonbank, với hạn mức 3.000 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2022, Saigonbank cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu được cổ đông giao, trong đó lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 237 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch cả năm, dư nợ cấp tín dụng tăng 14,93%, huy động vốn tăng 14,05% so với năm 2021.