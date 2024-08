Quỹ ngoại "khổng lồ" đến từ Hàn Quốc bất ngờ trở thành cổ đông lớn một doanh nghiệp Nhà nước

Mới đây, nhóm quỹ thành viên của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd) báo cáo đã mua vào hơn 546 nghìn cổ phiếu VTO của CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco vào ngày 25/7. Ngay sau đó, nhóm quỹ này cũng tiếp tục mua vào 600 nghìn cổ phiếu VTO vào ngày 26/7.

Tổng lượng cổ phiếu mua vào lên tới hơn 1,1 triệu cổ phiếu, qua đó tỷ lệ sở hữu tại VTO của nhóm quỹ ngoại được nâng lên 6,21% vốn (tương ứng 4,96 triệu đơn vị) và trở thành cổ đông lớn tại Vitaco.

Động thái nâng sở hữu của nhóm quỹ KIM diễn ra trong bối cảnh thị giá VTO đang trên đà tăng phi mã. Cổ phiếu này lập đỉnh hàng chục năm với mức giá 15.900 đồng giữa tháng 7, tương đương tăng gần 70% sau hơn 6 tháng trước khi điều chỉnh từ đó đến nay. Thị giá VTO hiện đang giao dịch quanh mốc 14.100 đồng/cp, giảm khoảng 11% kể từ đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu VTO

Được biết, Vitaco vốn là một doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập theo Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công thương) trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco thành CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco. Doanh nghiệp chính thức hoạt động từ đầu tháng 2/2006. Vitaco hiện có vốn điều lệ gần 800 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Công ty TNHH MTV là công ty mẹ nắm giữ 52% cổ phần.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2024, Vitaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 314% so với cùng kỳ lên gần 25 tỷ đồng. Công ty cho biết khoản lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do giá vốn hoạt động vận tải giảm (chi phí khấu hao đội tàu giảm). Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả trên, doanh nghiệp vận tải biển này đã hoàn thành được 62% mục tiêu lãi đề ra cho cả năm.

Theo tìm hiểu, KIM là nhà quản lý quỹ đầu tiên được thành lập tại Hàn Quốc đang quản lý 52,6 tỷ đô la Mỹ. Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam là doanh nghiệp thuộc Korea Investment Management (KIM). KIM Việt Nam hiện vận hành các quỹ ủy thác từ công ty mẹ với quy mô quản lý khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.

Trước giao dịch tại VTO, nhóm thành viên của Quản lý quỹ KIM Việt Nam ghi nhận mua vào cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn tại một số doanh nghiệp niêm yết khác như Coteccons (Mã: CTD), Long Hậu (Mã: LHG). Trong đó, KIM Việt Nam mua thêm 200.000 cổ phiếu CTD ngày 24/5 qua đó nâng sở hữu lên 5,51% và mua 100.000 cổ phiếu LHG ngày 17/7 để nâng sở hữu lên 6,13% vốn điều lệ.