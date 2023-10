Quỹ ngoại nắm danh mục 2 tỷ USD sau 10 năm ở Việt Nam: Rót hàng trăm triệu USD vào Vincom Retail, Novaland, Techcombank, Momo, bắt tay với Vinacapital, Becamex IDC

Tháng 11 tới đây, quỹ đầu tư Warburg Pincus sẽ kỷ niệm 10 năm vào Việt Nam. Bắt đầu rót tiền từ năm 2013, đến nay Warburg Pincus đang sở hữu danh mục đầu tư trị giá đến 2 tỷ USD tại Việt Nam, thông qua liên doanh với các công ty lớn như Vingroup, VinaCapital, Techcombank, Becamex, ví điện tử MoMo….

“Warburg Pincus luôn coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất trong chiến lược đầu tư của Quỹ chúng tôi, không chỉ ở tầm khu vực mà tính trên bình diện toàn cầu. Hy vọng rằng con số đầu tư hơn 2 tỷ USD như hiện tại của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân trong các năm tiếp theo ”, đại diện quỹ chia sẻ trong sự kiện mới đây.

Được biết, Warburg Pincus là một công ty đầu tư cổ phần tư nhân (Private equity) hàng đầu thế giới tập trung vào đầu tư tăng trưởng, có trụ sở chính tại New York với hơn 200 chuyên gia đầu tư tại 14 văn phòng tại 10 quốc gia.

Kể từ khi thành lập, Warburg Pincus đã huy động được 19 quỹ đầu tư tư nhân và đầu tư hơn 94 tỷ USD vào hơn 940 công ty tại hơn 40 quốc gia. Hiện nay, Quỹ đang quản lý hơn 64 tỷ USD tài sản vốn cổ phần tư nhân, với danh mục đầu tư hoạt động của hơn 205 công ty trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, công nghệ…

Đầu tư 300 triệu USD vào Vincom Retail, đã thoái vốn

Ở Việt Nam, thương vụ lớn đầu tiên của Warburg Pincus tại Việt Nam diễn ra vào năm 2013 khi rót 200 triệu USD để mua 20% cổ phần Vincom Retail (VRE). Đến năm 2015, Warburg Pincus đã đầu tư tiếp 100 triệu USD nâng tổng giá trị đầu tư vào VRE lên đến 300 triệu USD.

Khi Vincom Retail niêm yết vào năm 2017, Warburg Pincus đã thoái ra một phần vốn, thu về 470 triệu USD và thoái tiếp phần còn lại trong năm 2019, thu về thêm khoảng 80 triệu USD (theo ước tính của Bloomberg). Đầu tháng 7/2019, đại diện Warburg Pincus chính thức rút khỏi HĐQT của Vingroup và Vincom Retail.

Đầu tư 300 triệu USD vào Lodgis - liên doanh cùng với VinaCapital

Khoản đầu tư lớn tiếp theo của Warburg Pincus tại Việt Nam là thương vụ 300 triệu USD với VinaCapital vào năm 2016. Warburg Pincus cùng với VinaCapital và ông Don Lam - CEO của VinaCapital - đã đạt được thỏa thuận thành lập liên doanh Lodgis - chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn tại Việt Nam cũng như sẽ dần mở rộng ra cả khu vực Đông Nam Á. Các nhà đầu tư cam kết sẽ góp vốn ít nhất 300 triệu USD cho liên doanh.

Một trong những khoản đầu tư của liên doanh này là 100% cổ phần của công ty quản lý khách sạn Serenity Holding cũng như một số khách sạn và resort tại Việt Nam. Serenity Holding vốn do ông Don Lam và ông Marco van Aggele đồng sở hữu. Các thương hiệu thuộc hệ thống Serenity gồm có Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts, À La Carte Living và mới nhất là HVIIE Bình Dương.

Lodgis cũng đã mua 50% cổ phần của khách sạn Metropole Hà Nội từ quỹ VOF do VinaCapital quản lý với giá khoảng 100 triệu USD và sau đó tiếp tục mua lại Ho Tram Project Company (100% vốn) - công ty sở hữu dự án The Grand Hồ Tràm tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ho Tram Project Company đang tích cực phát triển The Grand Ho Tram Strip với dự án mới nhất là Ixora Ho Tram.

Liên doanh với Becamex IDC phát triển bất động sản công nghiệp

Đến năm 2018, Warburg Pincus bắt tay Becamex IDC lập liên doanh với số vốn hơn 200 triệu USD để phát triển chuỗi logistics và bất động sản công nghiệp tại Việt Nam có tên CTCP Phát triển công nghiệp BW. Liên doanh sẽ tập trung phát triển và vận hành nhà kho và nhà xưởng xây sẵn và xây theo yêu cầu của khách hàng tại các khu kinh tế và công nghiệp chủ chốt ở Việt Nam và xây dựng các bất động sản liên quan đến ngành công nghiệp như trung tâm nghiên cứu, văn phòng chia sẻ, và trung tâm dữ liệu.

Tại thời điểm thành lập, BW có vốn điều lệ 2.564 tỷ đồng, với cơ cấu do Becamex góp 30% và 70% còn lại thuộc về Warburg Pincus. BW sau đó tăng vốn lên 4.917 tỷ đồng và 8.678 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu không đổi. Năm 2020, BW ghi nhận doanh thu thuần 1.110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 504 tỷ đồng.

Đầu tư 250 triệu USD vào Novaland

Cùng lĩnh vực bất động sản, nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu năm qua đã đầu tư 250 triệu USD vào CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL). Khoản đầu tư này đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ mang tính chiến lược giữa Novaland và Warburg Pincus.

Đầu tư 370 triệu USD vào Techcombank và góp vốn vào Momo

Một mảng tiềm năng khác quỹ này nhắm đến là ngân hàng. Năm 2018, Warburg Pincus gây chú ý khi đầu tư hơn 370 triệu USD để nắm giữ 8% cổ phần Techcombank. Khoản đầu tư này vẫn được giữ nguyên cho đến nay.

Sau đó, quỹ tiếp tục đầu tư vào Momo thông qua hai vòng gọi vốn Series C và Series D, số vốn đầu tư không được công khai. Đến vòng Series E, Momo nhận số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm Mizuho, Ward Ferry, Goodwater Capital và Kora Management. Đại diện công ty khẳng định giá trị MoMo đã vượt mức 2 tỷ USD, trở thành một trong những kỳ lân công nghệ của Việt Nam.

Đáng chú ý, Warburg PinCus vừa có kiến nghị tăng giới hạn sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng Việt, cùng với tuyên bố sẽ tăng đầu tư theo cấp số nhân vào Việt Nam. “ Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nên cần thiết xây dựng các quy định hiện hành về tài trợ cho nhà cung cấp và nhà phân phối hướng tới các tiêu chuẩn toàn cầu để các ngân hàng có thể cho các nhà cung cấp và nhà phân phối vay theo quy trình đơn giản hơn, giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ tài liệu ”, đại diện nói.