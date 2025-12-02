Quỹ ngoại Phần Lan tăng sở hữu tại Tập đoàn Hà Đô lên hơn 10%

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-12-2025 - 09:55 AM | Thị trường chứng khoán

Pyn Elite Fund vừa mua vào thành công 955.600 cổ phiếu HDG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 10,01% vốn tại Tập đoàn Hà Đô.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund vừa có văn bản báo cáo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG, sàn HoSE) về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 24/11/2025, Pyn Elite Fund đã mua qua sàn thành công 955.600 cổ phiếu HDG. Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu cổ phiếu HDG từ gần 36,1 triệu cổ phiếu lên hơn 37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,75% lên 10,01% vốn tại Tập đoàn Hà Đô.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu HDG phiên giao dịch ngày 24/11/2025 là 32.800 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã chi khoảng hơn 31,3 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hà Đô mang về gần 1.901 tỷ đồng, giảm 3,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 571 tỷ đồng, tăng 4,8%.

Trong năm 2025, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.936 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.057 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thành 64,7% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Hà Đô tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức gần 14.481 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 56,5% tổng tài sản, ở mức hơn 8.180 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 781 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 1.772 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.413 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 4.879 tỷ đồng, chiếm gần 76,1% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

