Quỹ ngoại quy mô 22.000 tỷ “cược” lớn vào cổ phiếu Sacombank, hé lộ lý do tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Vietcap

Theo báo cáo mới cập nhật, Pyn Elite Fund ghi nhận mức hiệu suất âm 1,71% trong tháng 10 vừa qua, kết thúc chuỗi 5 tháng liên tiếp tăng trưởng. Đây là tháng thứ 2 từ đầu năm, quỹ ghi nhận hiệu suất âm. Tính chung 10 tháng đầu năm, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund tương đối khả quan, đạt mức 18,54%.

Về nguyên nhân khiến hiệu suất âm trong tháng 10, Pyn Elite Fund lý giải là do tâm lý thị trường suy yếu khi USD mạnh lên dẫn đến VND bị mất giá 2,8%. Chỉ số VN-Index cũng giảm 1,8% trong tháng. Tuy nhiên, hiệu suất của quỹ ngoại này khả quan hơn đôi chút so với thị trường chung, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự vượt trội của STB (+5,5%), ACV (+13,7%) và HVN (+10,5%).

Pyn Elite Fund cho rằng thu nhập quý 3 cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc. Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HoSE tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập của các cổ phiếu cốt lõi của quỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, vĩ mô ổn định cũng hỗ trợ thị trường.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vào tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng GDP quý 3 đặc biệt mạnh mẽ ở mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa tất cả dự báo đồng thuận. Động lực tăng trưởng chính là Công nghiệp & xây dựng (+9,1% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu là Sản xuất (+11,4% so với cùng kỳ năm trước).

Ngành dịch vụ tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành Nông nghiệp tăng trưởng nhẹ hơn ở mức 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu quý 3 lần lượt mạnh mẽ ở mức 15,8% và 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát giảm xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9 từ mức 3-4% trong tháng 8 tháng đầu năm. FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 8,9% so với cùng kỳ, đạt kỷ lục mới là 17,3 tỷ USD.

Pyn Elite Fund là quỹ ngoại có quy mô hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến hơn 815 triệu EUR (22.000 tỷ đồng) vào cuối tháng 10. Nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chiếm áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng. Top 10 danh mục của quỹ có đến 5 cổ phiếu ngân hàng với tổng tỷ trọng gần 49%. Riêng Sacombank (STB) chiếm đến 1/5 danh mục của quỹ.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vào cuối tháng 10 có sự xuất hiện của Vietcap (VCI). Theo Pyn Elite Fund, Vietcap là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, hiện đang xếp hạng 4 về thị phần môi giới (6,8% trong quý 3/2024). Vietcap duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực môi giới tổ chức với thị phần khoảng 30%, được hỗ trợ bởi năng lực vượt trội trong Ngân hàng đầu tư và nghiên cứu.

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan đánh giá Vietcap sẽ được hưởng lợi nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào quý 3/2025, đặc biệt là sau khi Thông tư 68 cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cần ký quỹ 100% trước khi giao dịch (Non Pre-funding) có hiệu lực từ đầu tháng 11. Điểm mạnh của Vietcap còn nằm ở giao dịch độc quyền, với danh mục đầu tư đã niêm yết và chưa niêm yết mang lại hiệu suất vượt trội.

Mới đây, Vietcap đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu, trong đó Pyn Elite Fund tham gia bằng cách nắm giữ 15% với mức chiết khấu hấp dẫn. Quỹ ngoại đánh giá nguồn vốn mới sẽ cải thiện vị thế tài chính của công ty chứng khoán này, thúc đẩy mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận trong 5 năm tới.