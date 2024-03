Quỹ ngoại rót vốn 50 triệu USD - First Real đặt kế hoạch doanh thu 350 tỷ

Ngay trước thềm đại hội, First Real đã có lễ ký kết cùng quỹ ngoại High West Capital Partner (High West), hai bên tiến hành ký kết Hợp tác Chiến lược với các hạng mục nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nguồn vốn, thu hút đầu tư và cố vấn chiến lược tài chính. Thương vụ đánh dấu bước tiến mới quan trọng của Công ty First Real.

Theo đó, High West cam kết sẽ đầu tư trở thành cổ đông lớn của First Real thông qua việc mua cổ phần. Đồng thời, High West sẽ mua gói trái phiếu có hạn mức 50 triệu USD để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển dự án của công ty. Việc tăng quy mô đầu tư của High West là sự tin tưởng mạnh mẽ cho chiến lược dài hạn và kỳ vọng từ First Real.

Được biết High West là quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài cho các doanh nghiệp trên thế giới và cung cấp cấu trúc tài chính tại hơn 20 thị trường từ Nam Mỹ đến châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu chính của quỹ là cấu trúc và cung cấp các giải pháp thanh khoản cho các nhà đầu tư, nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới.

Kế hoạch doanh thu tăng 107%, lợi nhuận tăng 319% trong 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 107% và 319% so với kết quả thực hiện được trong năm tài chính 2023.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, First Real cũng đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 642 tỷ đồng lên 860 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Địa Ốc First Real phát biểu tại đại hội

Trong năm 2024, với góc nhìn lạc quan thị trường bất động sản đang dần phục hồi, First Real sẽ tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất và tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án trên các Quỹ đất mà Công ty đang sở hữu.

Song song với đó, First Real cũng đang tập trung nghiên cứu, xúc tiến hợp tác với một số tổ chức/đơn vị có kinh nghiệm và có năng lực tốt để cùng đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Công ty đã quyết định sẽ chi hơn 64 tỷ đồng để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư FQ, có trụ sở tại số 81 đường Lam Sơn, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Bệnh viện Đa khoa Quốc tế có quy mô 500 giường và sẽ được xây dựng tại Khu đô thị An Phú – The Trident City. Dự kiến, công trình xây dựng bệnh viện sẽ bắt đầu xây dựng và đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

Vượt qua thách thức để tiếp tục phát triển

Năm 2023, First Real là một trong số ít công ty bất động sản đạt lợi nhuận tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản First Real đạt gần 1.403 tỷ đồng - tăng 8% so với cùng thời điểm năm 2022, doanh thu là 169 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, First Real ghi nhận thêm điểm sáng khi chính thức gia nhập lĩnh vực bất động sản "dòng tiền", trở thành cổ đông lớn và đưa Bạch Đằng Complex trở thành công ty liên kết, đây là một bước đi chiến lược mang tính chất cạnh tranh cao, giúp First Real mở rộng tính chủ động về định hướng hoạt động.

Với những bước tiến quan trọng này, First Real khẳng định tham vọng của mình trong việc lấn sân vào các "cuộc chơi lớn".

Về mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2024, First Real sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu tại thị trường Đà Nẵng, miền Trung, đón đầu nhu cầu của khách hàng và tiên phong tạo ra những xu hướng mới, góp phần định hình và nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân tại khu vực.

Đồng thời với trợ lực từ thương vụ hợp tác với High West, First Real sẽ có nguồn vốn dồi dào thực hiện các chiến lược tăng trưởng bền vững, Công ty sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới khi thị trường hồi phục cùng các điều kiện vĩ mô ấm dần lên.