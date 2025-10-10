Quỹ thuộc Dragon Capital xuống tiền "gom" MWG, CTG, VHM, VRE khi thị trường rung lắc

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng DC (DCDS) là một trong những quỹ mở hoạt động hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Với chiến lược đầu tư năng động và linh hoạt, DCDS tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, đồng thời chủ động phân bổ tài sản để kiểm soát rủi ro trong từng chu kỳ thị trường. Trong 12 tháng qua, hiệu suất đầu tư của quỹ đạt gần 37%, vượt trội so với mức tăng 33% của VN-Index. Lũy kế 3 năm, quỹ đạt lợi nhuận ấn tượng 91,5%, dẫn đầu thị trường.

Chia sẻ về chiến lược quản trị rủi ro, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc đầu tư của DCDS cho biết, quỹ luôn theo dõi sát diễn biến thị trường để có hành động kịp thời.

“Khi đánh giá rủi ro thị trường đang tăng cao, chúng tôi chủ động gia tăng tỷ trọng tiền mặt trước khi thị trường điều chỉnh. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm kiếm cơ hội để mua vào những cổ phiếu tốt bị bán mạnh ở mức giá hấp dẫn ”, ông Tuấn cho biết. Trong đợt điều chỉnh gần đây, quỹ đã tích cực giải ngân vào các cổ phiếu như MWG, CTG, VHM và VRE.

Trả lời câu hỏi về khả năng loại cổ phiếu nhóm Vingroup khỏi danh mục top 10, chuyên gia Dragon Capital cho biết DCDS sẽ chỉ cân nhắc giảm tỷ trọng khi tiềm năng tăng giá của nhóm này trở nên kém hấp dẫn so với các cơ hội đầu tư khác. Cụ thể, khi cổ phiếu tăng nhanh đến gần vùng giá mục tiêu, hoặc khi quỹ điều chỉnh lại định giá.

“Chiến lược của DCDS rất linh hoạt. Trong ba tháng vừa qua, chúng tôi đã từng giảm tỷ trọng VHM và VIC, nhưng sau khi đánh giá lại triển vọng và dự án sắp tới, chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn nên tiếp tục gia tăng tỷ trọng ” ông nói, và nhấn mạnh quỹ sẽ luôn cập nhật tình hình và điều chỉnh chiến lược kịp thời nếu thị trường thay đổi.

Về triển vọng ngành, ông Tuấn cho rằng nhóm ngân hàng vẫn có tiềm năng tăng trưởng tốt, trong khi các ngành chứng khoán, bất động sản cũng có dấu hiệu tích cực. Mặc dù có lo ngại về việc Chính phủ kiềm chế giá bất động sản, song chuyên gia cho rằng điều này không ảnh hưởng tiêu cực, mà ngược lại sẽ giúp thị trường phát triển ổn định và bền vững hơn trong dài hạn. Bên cạnh đó, ngành bán lẻ còn dư địa tăng trưởng nhờ đà phục hồi của nền kinh tế.

Tính đến tháng 10, tổng giá trị tài sản ròng của DCDS đạt gần 4.400 tỷ đồng. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ chiếm gần 50% danh mục, gồm các cổ phiếu quen thuộc như MWG (6,5%), CTG (6%), VIC (5,9%), VPB (5,8%), HPG (5,6%), TCB (5%), VHM (5%), STB (4,8%), VIX (2,8%) và GMD (2,5%). Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29,6%, theo sau là nhóm bất động sản với 20,6%.