Quỹ tỷ USD của Dragon Capital đẩy mạnh giải ngân ngay trước nhịp hồi phục của VN-Index

Cập nhật hoạt động đến ngày 24/8, tỷ trọng tiền mặt của quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý – Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) giảm xuống 2,71%.

Với quy mô tài sản hơn 1,8 tỷ USD, lượng tiền mặt trong danh mục đạt hơn 50 triệu USD tương ứng 1.207 tỷ đồng, giảm gần 2.170 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần quỹ VEIL nâng lượng tiền nắm giữ lên cao nhất 9 tháng.

Đáng chú ý, quỹ VEIL có động thái giảm gần 1.650 tỷ đồng lượng tiền nắm giữ trong tuần giao dịch 17/8-24/8 khi VN-Index có phiên giảm mạnh nhất 15 tháng. Sau những phiên rung lắc, thị trường hồi phục và tăng hơn 40 điểm trong tuần trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), qua đó đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 8 ở ngưỡng 1.224 điểm.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại ngày 24/8 vẫn ghi nhận cổ phiếu VPB đứng đầu với tỷ trọng 10,68%; theo sau là HPG (8,5%) và ACB (7,34%). Thêm vào đó, cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ thay thế BCM xếp vị trí thứ 10 với tỷ trọng 3,32%.

Theo nhận định của Dragon Capital, quý 2/2023 là quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng lợi nhuận so với các quý trước, mặc dù lợi nhuận ròng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã tăng 9% so với quý trước. Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho thị trường, chiếm 59% tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay, duy trì sự ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhóm ngành năng lượng, nguyên liệu, hóa chất và bản lẻ lại có sự sụt giảm trong quý này. Dự báo cho quý 3 sẽ mở rộng ra động lực tích cực cho sự phục hồi của thị trường trong nửa cuối năm 2023.