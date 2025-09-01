Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời

01-09-2025 - 20:28 PM | Lifestyle

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời

Nhiều khán giả, nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi nhận tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời đột ngột vào trưa 1/9.

Tối 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh - gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và truyền hình Việt - đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến công chúng bàng hoàng. Gia đình Ngọc Trinh đã đăng cáo phó, thông báo nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày tại TP.HCM. Tang lễ sẽ được tổ chức tại quận 10, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Cách đây tầm 2 tuần, nữ nghệ sĩ vẫn còn cập nhật mạng xã hội, đi du lịch cùng gia đình. Theo thông tin được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ trên truyền thông, nguyên nhân nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời là do đột quỵ.

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời- Ảnh 1.

Cáo phó của NSƯT Ngọc Trinh

Ngay khi cáo phó được chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ niềm tiếc thương. Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không giấu được sự bàng hoàng trước tin buồn. Nghệ sĩ Quyền Linh, Cao Minh Đạt, Xuân Lan, Thanh Bình, Mỹ Uyên, Cindy Thái Tài… liên tục để lại bình luận nghẹn ngào.

Khán giả nhiều thế hệ, những người từng dõi theo sự nghiệp của Ngọc Trinh, cũng không giấu nổi niềm thương tiếc. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận chia sẻ ký ức về các vai diễn để đời của nữ nghệ sĩ, đồng thời gửi lời cầu nguyện, mong NSƯT Ngọc Trinh yên nghỉ và gia đình sớm nguôi ngoai nỗi đau.

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời- Ảnh 2.

Các đồng nghiệp nghẹn ngào khi hay tin NS Ngọc Trinh qua đời đột ngột

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời- Ảnh 3.

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời- Ảnh 4.

Bạn bè, khán giả gửi lời động viên đến gia đình của cố diễn viên sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Quyền Linh - Xuân Lan và dàn sao Việt bàng hoàng trước tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời- Ảnh 5.

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai diễn trong phim Mùi Ngò Gai

Theo Liên Hoa

Đời sống Pháp luật

