Quyết định của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang

10 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhìn lại hành trình đã qua. Nàng hậu cho biết đây là quãng thời gian cô được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "10 năm qua là một hành trình rất đặc biệt. Linh được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có thật nhiều trải nghiệm". Với cô, những điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là các dấu mốc trong cuộc sống mà còn là những con người đã gặp, đã yêu thương và giúp cô trở thành Đỗ Mỹ Linh của ngày hôm nay.

Trong hành trình ấy, các chuyến đi thiện nguyện có ý nghĩa đặc biệt với nàng hậu. Đỗ Mỹ Linh cho biết chính những chuyến đi giúp cô hiểu hơn về sự sẻ chia, giá trị của việc cho đi và biết trân trọng hơn những điều mình đang có.

Đỗ Mỹ Linh cho biết quãng thời gian cô được đi nhiều nơi khi còn trong thời gian đương nhiệm, gặp nhiều người và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: FBNV

Một trong những nơi đặc biệt với Đỗ Mỹ Linh là Cu Vai - nơi lưu giữ một phần tuổi trẻ của cô. Sau 10 năm, nàng hậu trở lại nơi đây với dự án "Gieo mầm tương lai", hướng đến việc cải tạo lớp học, trang bị thêm thiết bị và dụng cụ học tập cho các em nhỏ.

Theo Đỗ Mỹ Linh, dù đường bê tông, điện lưới đã về bản nhưng điều kiện học tập của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cô mong muốn mang đến một môi trường học tập tốt hơn, giúp các em có thêm cơ hội khám phá, sáng tạo và phát triển.

Nếu "Cõng điện lên bản" là một dấu ấn trong hành trình thiện nguyện của Đỗ Mỹ Linh 10 năm trước, thì hiện tại, cô tiếp tục chọn giáo dục để gieo những giá trị lâu dài. Nàng hậu kỳ vọng "Gieo mầm tri thức" không chỉ là một món quà trước mắt mà còn có thể tạo nên những thay đổi bền vững cho trẻ em nơi đây.

Sau 10 năm, nàng hậu trở lại Cu Vai với dự án "Gieo mầm tương lai", hướng đến việc cải tạo lớp học, trang bị thêm thiết bị và dụng cụ học tập cho các em nhỏ. Ảnh: FBNV

Cô mong muốn mang đến một môi trường học tập tốt hơn, giúp các em có thêm cơ hội khám phá, sáng tạo và phát triển. Ảnh: FBNV

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, là người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô gây chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng cùng phong thái được đánh giá phù hợp với hình ảnh Hoa hậu Việt Nam.

Sau khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 và đạt thành tích Top 40 chung cuộc. Người đẹp cũng để lại dấu ấn khi giành giải Hoa hậu Nhân ái với dự án cộng đồng "Cõng điện lên bản" tại Yên Bái.

Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Đỗ Mỹ Linh từng đảm nhận vai trò MC, tham gia nhiều chương trình truyền hình và các hoạt động xã hội. Cô cũng duy trì hình ảnh kín tiếng, ít vướng ồn ào trong showbiz.

Thời điểm tham gia cuộc thi, cô gây chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng cùng phong thái được đánh giá phù hợp với hình ảnh Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển. Sau khi lập gia đình, người đẹp hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng.

Trên trang cá nhân, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhưng khá hạn chế đăng tải hình ảnh của con. Trong những lần xuất hiện gần đây, Đỗ Mỹ Linh nhận được sự chú ý bởi phong cách ngày càng trưởng thành, thanh lịch và hình ảnh của một người phụ nữ đã có gia đình.