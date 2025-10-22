Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định của Tự Long

22-10-2025 - 09:58 AM | Lifestyle

NSND Tự Long và hơn 20 nghệ sĩ cùng nhau làm điều này.

Xuất phát từ mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để sẻ chia cùng bà con vùng thiên tai, NSND Tự Long cùng 25 Anh Tài chung tay tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Tôi! Người Việt Nam. Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 20h30 ngày 29/10/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Toàn bộ doanh thu bán vé cùng các khoản ủng hộ từ mạnh thường quân sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NSND Tự Long cùng 25 Anh Tài chung tay tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Tôi! Người Việt Nam

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ “khủng” gồm Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Rhymastic, Tăng Phúc, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, BB Trần, Cường Seven, Thanh Duy, Đỗ Hoàng Hiệp, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn. Tất cả nghệ sĩ đều không nhận cát-xê, coi đây là một hành động xuất phát từ trái tim, gửi đến khán giả, đồng bào.

Quyết định của NSND Tự Long và các Anh Tài không chỉ là hành động đẹp, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc

Vì quyết định thực hiện được đưa ra trong thời gian rất ngắn, BTC đang khẩn trương hoàn thiện khâu tổ chức để kịp tiến độ. Dù số lượng vé có hạn, nhưng ý nghĩa của mỗi tấm vé lại vô hạn, bởi đằng sau đó là cả tấm lòng hướng về người dân vùng lũ. Có thể nói, quyết định của NSND Tự Long và các Anh Tài không chỉ là hành động đẹp, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc.

Chương trình kết thúc, các Anh Tài vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với nhau

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, NSND Tự Long không chỉ là người thầy, người anh cả mà còn trở thành sợi dây gắn kết các thành viên của “gia tộc Anh Tài”. Chương trình kết thúc, các Anh Tài vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với nhau, không chỉ cùng xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật, mà còn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ công việc, cuộc sống và cả những dự án thiện nguyện. Dù là người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng anh chưa từng tạo khoảng cách, trái lại, chính sự chân thành, hài hước và tận tâm của Tự Long khiến mọi người luôn cảm thấy được che chở và tôn trọng.

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

