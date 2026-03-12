Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên kế toán Ngụy Thị Hồng Thắm

12-03-2026 - 15:28 PM | Xã hội

Ngụy Thị Hồng Thắm cùng 2 cán bộ khác đã thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, gây thiệt hại hơn 480 triệu đồng.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Phạm Hồng Thắng (Ảnh: Công an Lào Cai).

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng, sinh năm 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) cùng với Ngụy Thị Hồng Thắm, sinh năm 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) và Vũ Minh Phú, sinh năm 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là hơn 480 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự

Đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

