Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hiếm thấy

12-03-2026 - 15:06 PM | Xã hội

Với thủ đoạn chuyển trả tiền đến số lẻ nhưng bớt đi 3 số 0 sau cùng, người phụ nữ đã thực hiện trót lọt 15 lần, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12-3, tin từ VKSND Khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiếm thấy - Ảnh 1.

Một số giao dịch chuyển khoản bớt 3 con số 0 để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 12-2025, bà Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Minh N. (ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Lợi dụng mối quan hệ kinh doanh hải sản từ trước với chị N., khi chuyển thanh toán đơn hàng mua hải sản, bà Vân thao tác chuyển khoản "lập lờ". Ví dụ, số tiền phải thanh toán là 9.034.000 đồng, nhưng bà Vân chỉ thực hiện chuyển 9.034 đồng. Hay đơn hàng 11.278.000 đồng nhưng bà Vân chỉ chuyển 11.278 đồng.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển, bà Vân chụp màn hình thông báo và gửi qua Zalo cho chị N.

Trước khi chị N. nhìn kỹ, bà Vân lập tức thu hồi tin nhắn hình ảnh và nhắn tin khẳng định: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Vì đã giao dịch nhiều lần và tin tưởng vào hình ảnh thông báo (dù đã bị thu hồi), chị N. không kiểm tra biến động số dư thực tế.

Chỉ chưa đầy một tháng, với thủ đoạn như trên, bà Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị N. hơn 140 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, bà Vân đã chặn liên lạc và lẩn trốn.

Công an TPHCM cảnh thủ đoạn lừa đảo đúng dịp 8-3, bạn trẻ hết sức lưu ý

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời Nổi bật

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử

14:43 , 12/03/2026
Tăng cường giới thiệu nhân sự có chuyên môn cao, doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tăng cường giới thiệu nhân sự có chuyên môn cao, doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

14:40 , 12/03/2026
Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

Mức độ tàn phá khốc liệt, bão Yagi bị xóa tên, thay bằng Tomo

14:30 , 12/03/2026
Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026

Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026

14:18 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên